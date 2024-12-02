مشاهد للدمار الذي خلفته غارات النظام السوري والطيران الروسي في مدينة إدلب (فيديو)

أظهرت مقاطع “فيديو” حالة الدمار الهائل الذي سببته الغارات التي شنها الطيران الحربي للنظام السوري والطيران الروسي، اليوم الاثنين، على مدينة إدلب وعدد من البلدات والقرى القريبة منها شمال غربي سوريا.

وقُتل شخصان وأصيب 4 أطفال جراء قصف مستشفى ابن سينا بمدينة إدلب شمال غربي سوريا.

وأظهرت صور خاصة بالجزيرة مباشر سيارات تحترق في ساحة مستشفى الجامعة في إدلب، بينما كان شخص يصرخ محذرا من وجود عبوات غاز في إحداها.

وأظهرت مشاهد أخرى مواقع القصف التي استُهدفت، وقوات الدفاع المدني وهي تعمل على رفع الأنقاض والبحث عن الضحايا من القتلى والمصابين.

وقُتل 8 أشخاص وأصيب آخرون بجروح إثر غارات على مركز مدينة إدلب وبلدة “معرة مصرين” ومخيم نازحين في قرية “حربنوش” شمالي المدينة.

كما شن الطيران الحربي الروسي غارات على مدن وبلدات في ريف إدلب الجنوبي، ومحيط مدينة سرمين شرقي إدلب.

وفي العاصمة الروسية موسكو، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مواصلة دعم بلاده رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وقال بيسكوف إن موسكو تواصل إجراء اتصالاتها، وستقوم بتحليل الوضع لتحديد الموقف اللازم لتحقيق الاستقرار في سوريا.