مصر: هذا هو المطلوب “الآن وفورا” لأجل غزة حتى لا نخذلهم إنسانيا كما خذلناهم سياسيا

دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الانسحاب الفوري من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فلادليفيا اللذين احتلتهما إسرائيل في مايو/أيار الماضي، مؤكدًا أهمية عدم خذلان قطاع غزة “إنسانيا”.

جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، الذي تستضيفه العاصمة المصرية بمشاركة 103 وفود للدول والمنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات المالية.

وقال عبد العاطي إن “مصر مستعدة لإدخال أعداد كبيرة من الشاحنات يوميًّا إلى قطاع غزة بمجرد أن تسمح الظروف الميدانية اللازمة لضمان النفاذ الآمن للمساعدات وتوفير المناخ الآمن لعمل وكالات الإغاثة”، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “الضغط على الاحتلال لفتح معابره وتشغيلها بطاقتها الحقيقية”.

“حتى لا نخذلهم إنسانيا كما خذلناهم سياسيا”

وأكد وزير الخارجية المصري أن “هذا هو الشرط الضروري، بل والحد الأدنى المطلوب لتخفيف حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع”، ودعا الوفود المشاركة إلى تقديم الدعم اللازم لأهل غزة والإعلان عن تعهدات مالية ملائمة وقابلة للتنفيذ الفوري “حتى لا نخذلهم إنسانيا كما خذلناهم سياسيًّا”، واصفًا مأساة غزة بأنها “غير إنسانية وغير مسبوقة”.

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وأضاف “لقد حان وقت التراجع عن سياسة المعايير المزدوجة؛ فالمطلوب، الآن وفورًا، هو موقف حاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية وباقي المؤسسات الدولية القانونية التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وقيام سلطة الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية”.

وختم “ستستمر مصر في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة والمساعدة لوقف نزيف الدم، وستواصل التحرك، بلا كلل، مع شقائنا العرب ومع أشقائنا في قطر ومع أصدقائنا في العالم، للعمل على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، وضمان النفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية”.