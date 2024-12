مقتل ثمانية إثر قصف الدعم السريع مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن ثمانية من المدنيين قتلوا وأصيب آخرون إثر قصف قوات الدعم السريع مخيم زمزم للنازحين في ولاية شمال دارفور، غربي السودان.

وذكرت المصادر أن قوات الدعم السريع استهدفت بقذائف المدفعية المخيم، في غربي مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأضافت أن الطيران الحربي التابع للجيش شن سلسلة غارات على مواقع للدعم السريع شرقي الفاشر.

وقالت منظمة “أطباء بلا حدود”، إن فرقها في مخيم زمزم، الذي يعد أكبر مخيم للنازحين في السودان، استقبلت 8 مصابين، من بينهم نساء وأطفال، يعانون من إصابات بالغة، مشيرة إلى نقل 4 مصابين بجروح خطرة إلى مكان آخر لتلقي العلاج اللازم، قبيل استئناف القصف الذي طال مناطق قريبة من المستشفى الميداني التابع للمنظمة والسوق.

🚨 Zamzam camp, Sudan’s largest displacement site, is under attack with intense shelling by RSF since yesterday evening.

The attack has created a living nightmare for the displaced people in Zamzam camp, with casualties, panic, and mass displacement.

On 1 December, our teams…

— MSF International (@MSF) December 2, 2024