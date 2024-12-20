أول تعليق من أردوغان على احتلال إسرائيل لأراض في سوريا (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ينبغي القول بأعلى صوت إن احتلال إسرائيل لأراضٍ في سوريا أمر غير مقبول، وإن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الولايات المتحدة والدول الغربية لوقف إسرائيل.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها، الجمعة، خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية ماردين جنوب شرقي تركيا “سنواصل حشر إسرائيل في الزاوية وإجبارها على التصرف وفق القانون”.

وأشار إلى أن “فجر الحرية بدأ يبزغ في سوريا بعد ظلام دام 61 عامًا”، وأن بلاده وقفت على الجانب الصحيح من التاريخ مع المظلوم في وجه الظالم، مؤكدًا أن أنقرة ستفعل ما بوسعها من أجل محاسبة نظام الأسد أمام القانون الدولي.

وأكد أردوغان أن تركيا لم تتخل قط عن الشعب السوري الذي أدار العالم كله ظهره له باستثناء قلة قليلة.

وكشف أردوغان أن أنقرة تتواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا وعلى رأسها أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية التركي سيزور سوريا قريبًا لمناقشة الهيكل الجديد للدولة.

وتابع “من الأشياء التي أسعدتني جدًّا تطوير دول عديدة في العالم الإسلامي والغربي علاقاتها مع الجولاني”.

وألمح الرئيس التركي إلى أن صياغة الدستور هي أهم خطوة في مسيرة إعادة بناء الدولة السورية.

وفي هذا الصدد، قال “سنساعد الإدارة الجديدة بسوريا في موضوع إعادة بناء الدولة وإبرام عقد اجتماعي جديد”.

وأضاف “أشقاؤنا السوريون هم من سيقررون مستقبلهم في الفترة المقبلة”.

ورأى أردوغان أن رفع العقوبات التي فُرضت خلال حكم نظام الأسد سيساعد في إعادة إعمار سوريا.

وأوضح أن تركيا ستضاعف علاقاتها التجارية مع سوريا، الأمر الذي سيعود على البلدين بفوائد كبيرة في مختلف المجالات.

ولفت إلى ضرورة حل مسألة الإسكان في سوريا من أجل العودة الطوعية للاجئين.

وفي 8 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفر رئيس النظام بشار الأسد مع أسرته إلى روسيا التي منحته لجوءًا إنسانيًّا، لينتهي 61 عامًا من حكم حزب البعث، و53 عامًا من حكم عائلة الأسد.