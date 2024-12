السودان.. مئات القتلى والمصابين جراء حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الجمعة، إن أكثر من 700 شخص قُتلوا بمدينة الفاشر السودانية منذ مايو/أيار الماضي، مناشدًا قوات الدعم السريع رفع الحصار عن المدينة.

وأضاف تورك في بيان أن “الحصار والقتال المستمر من دون هوادة يدمران حياة الناس كل يوم على نطاق واسع”.

وتابع “لا يمكن أن يستمر هذا الوضع المقلق. يجب على قوات الدعم السريع إنهاء هذا الحصار المروع”.

وأوضح أن آلاف المدنيين محاصرون دون ضمانات بالمرور الآمن خارج المدينة، وهم معرَّضون لخطر الموت أو الإصابة بسبب الهجمات العشوائية التي تشنها جميع أطراف النزاع.

وخلص إلى أن أطراف الصراع استخدمت أسلحة متفجرة في المناطق المأهولة بالسكان بطريقة تثير مخاوف جدية فيما يتعلق باحترام مبدأ الحيطة وحظر الهجمات العشوائية.

وحذر المفوض الأممي من أن الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية قد ترقى إلى جرائم حرب.

#Sudan: The ongoing siege & hostilities in El Fasher have left at least 782 civilians dead & over 1,143 injured – says @UNHumanRights report.

The Rapid Support Forces must end this horrible siege & all parties must stop attacks on civilians & civilian objects.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) December 20, 2024