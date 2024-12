السويد توقف تمويل الأونروا

قالت السويد، اليوم الجمعة، إنها ستتوقف عن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وستزيد بدلًا من ذلك إجمالي المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر قنوات أخرى.

وتتهم إسرائيل، التي ستحظر عمليات الأونروا بدءًا من نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، موظفين في الوكالة بالضلوع في الهجمات التي قادتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال بنيامين دوسا، الوزير المعني بالمساعدات، إن قرار السويد وقف تمويل الأونروا جاء نتيجة للحظر الإسرائيلي لأنه سيجعل توجيه المساعدات إلى الفلسطينيين عبر الوكالة أكثر صعوبة.

وأضاف لرويترز “جوانب كبيرة من عمليات الأونروا في غزة إما أنها ستتراجع بقوة أو سيصبح من المستحيل استمرارها تمامًا، وبالنسبة للحكومة فإن أهم شيء هو وصول الدعم”.

وأوضح أن السويد “لا تدعم بأي حال” القانون الإسرائيلي وانتقدت القانون مرات عدة.

وقال “يجب على إسرائيل أن تبذل المزيد من الجهد لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.

بدورها، وجهت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي شارين هاسكل الشكر إلى دوسا على اجتماع عقداه هذا الأسبوع، وعلى قرار السويد التوقف عن دعمها للأونروا.

وقالت “هناك بدائل جديرة بالاهتمام ويمكن استخدامها في المساعدات الإنسانية، وأنا أقدّر الاستعداد للإنصات وتبنّي نهج مختلف”.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة إكس “وقف تمويل الأونروا الآن من شأنه أن يقوض عقودًا من استثمار السويد في التنمية البشرية، بما في ذلك حرمان مئات الآلاف من الفتيات والفتيان في جميع أنحاء المنطقة من تلقي التعليم”.

The decision by the Government of #Sweden to stop funding @UNRWA in 2025 is disappointing and comes at the worst time for Palestine Refugees.



The decision is one day after the members of the UN General Assembly overwhelmingly adopted a resolution in support of UNRWA.

