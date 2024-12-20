شاهد: القسام توثق هجوما بطائرة مسيَّرة على موقع إسرائيلي شرق خان يونس

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، مشاهد توثق استهداف موقع “ماجين” العسكري الإسرائيلي الواقع شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، باستخدام طائرة مسيَّرة.

وأوضحت الكتائب أن العملية جرت أمس الخميس، حيث تم توظيف طائرة “الزواري” الانقضاضية الذاتية التفجير لتنفيذ الهجوم.

واستُهل التسجيل المصور بلقطات تُظهر مجموعة من مقاتلي القسام أثناء إعدادهم الطائرة للمهمة، وسُمع أحدهم يتضرع قائلًا “اللهم نبتغي رضاك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك. اللهم سدد رمينا”.

وتتابعت المشاهد لتعرض إطلاق الطائرة المسيَّرة وتحليقها في أجواء القطاع.

وسبق لكتائب القسام أن نشرت مقاطع مصورة لعمليات إطلاق طائرات مسيَّرة هجومية من طراز “الزواري” اتجاه تجمعات للقوات الإسرائيلية على طول حدود قطاع غزة وداخل ما يُعرف بمنطقة الغلاف.

ومنذ شن إسرائيل عملية برية على قطاع غزة في 27 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عادة ما تعلن كتائب القسام استهداف جنود إسرائيليين في عمليات قنص أو كمائن إضافة إلى استهداف آليات.