“تنكر بلباس إسرائيلي”.. القسام: مجاهد فجر نفسه بين 6 جنود بعد أن قتل قناصا صهيونيا ومساعده

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن أحد مقاتليها تمكن، اليوم الجمعة، من قتل أحد قناصي جيش الاحتلال الإسرائيلي ومساعده في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضافت القسام أن المقاتل نفسه تنكر بلباس “جندي إسرائيلي” وفجَّر نفسه بين 6 جنود بحزام ناسف، وأوقعهم بين قتيل وجريح.

جاء ذلك في بيان نشرته القسام عبر حسابها على منصة تلغرام، قالت فيه “في عملية أمنية معقدة، تمكن مجاهد قسامي من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده بعد ظهر اليوم من مسافة صفر في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وبعد ساعة من الحدث، تنكر المجاهد نفسه بلباس جنود الاحتلال، واستطاع الوصول لقوة صهيونية مكونة من 6 جنود وتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في القوة وإيقاعها بين قتيل وجريح”.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن القسام قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.