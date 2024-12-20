رئيس أيرلندا يغضب إسرائيل بعد حديثه عن بناء “مستوطنات” في مصر (فيديو)

اعترض رئيس أيرلندا مايكل هيغنز، على وصف إسرائيل لدبلن بأنها “معادية للسامية”، بعد إعلان دعمها للشعب الفلسطيني.

واعتبر الرئيس الأيرلندي بأنه من “الخطر” وصف دولة وشعب أنهما معاديان للسامية، لمجرد الاختلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتهكم هينغز على الاتهام الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه صادر من دولة انتهكت الكثير من بنود القوانين الدولية وسيادة 3 دول “هي لبنان وسوريا، كما يريد -نتنياهو- أن يبني مستوطنات في مصر”.

وأضاف أن مجرد “الإيحاء بأنه إذا انتقد أحدهم نتنياهو فهو بذلك معاد للسامية، هو افتراء وتشويه”.

إسرائيل تعلّق

من جانبه، علّق وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر، وقال “اخترع هيغنز الادعاء بأن إسرائيل تسعى إلى إقامة مستوطنات في مصر”، وتابع “الوقائع: في إطار اتفاق السلام مع مصر انسحبت إسرائيل من مساحة ضخمة، كل صحراء سيناء، واقتلعت كل مجتمعاتها هناك”.

غضب إسرائيلي بعد تصريحات لرئيس #أيرلندا اتهم فيها نتنياهو بأنه يريد إقامة مستوطنات في مصر#الجزيرة_مباشر #مصر pic.twitter.com/gVNbDCd86v — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 20, 2024

وتأتي تصريحات الرئيس الأيرلندي في خضم خلافات علنية بين البلدين تصاعدت بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأعلنت أيرلندا، الأسبوع الماضي، انضمامها إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وردت إسرائيل على هذا التحرك عن طريق سحب سفيرها من دبلن، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إغلاق سفارة بلاده جاء على خلفية “سياستها المناهضة لإسرائيل”.