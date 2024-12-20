شاهد: الجزيرة مباشر تحصل على صور خاصة ترصد حركة الطائرات الروسية من قاعدة حميميم

رصدت الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، حركة الطيران من حميميم الجوية العسكرية، غربي سوريا، التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وكشفت المشاهد، عن تحرك عدد من الطائرات في سماء سوريا، وتسبقها طائرة مروحية تؤمن لها الأجواء مسبقًا.

وتحتوي القاعدة على عدد من الطائرات الحربية العملاقة الخاصة بنقل الآليات والجنود.

ولروسيا قاعدتان عسكريتان على الساحل الغربي لسوريا، أنشأتهما في أعقاب استعانة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بها لحمايته من المعارضة المسلحة، وهما قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية، وهما أهم قاعدتين لروسيا على البحر الأبيض المتوسط.

ويحيط بمصير القاعدتين الكثير من الغموض بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبينما طالب سوريون لإخلائها من قبل روسيا، تصرح موسكو بأنها لا تزال تدرس مصير القاعدتين، فيما قال الرئيس فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إن بلاده قدمت اقتراحات للحكام الجدد في دمشق بشأن إبقاء القاعدتين العسكريتين هناك.