في اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.. نتنياهو يتجنب زيارة بولندا خشية الاعتقال

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، الجمعة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يحضر احتفالية ذكرى تحرير معسكر أوشفيتز في يناير/كانون الثاني في بولندا، خشية اعتقاله، بموجب مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت الهيئة أن نائب وزير خارجية بولندا فلاديسلاف بارتوشفسكي أكد التزام بلاده باحترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وأوضحت الهيئة أن العشرات من رؤساء الدول من المتوقع مشاركتهم في الاحتفالية في بولندا، فيما يرجح أن يمثل إسرائيل وزير التعليم يوآف كيش.

ومن المقرر تنظيم الاحتفالية الرئيسية في مخيم أوشفيتز، الذي أقامه النظام النازي، في 27 يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب الهيئة.

معسكر أوشفيتز

هو مجمع يضم أكثر من 40 معسكر اعتقال وإبادة أدارته ألمانيا النازية في الجزء المحتل من بولندا خلال الحرب العالمية الثانية والهولوكوست.

ودخلت القوات السوفيتية المعسكر في 27 يناير/كانون الثاني عام 1945، وهو يوم يُحتفل به منذ عام 2005 باعتباره اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.

وفي عام 1947، أسست بولندا متحف أوشفيتز بيركينو الحكومي في موقع أوشفيتز الأول والثاني، وفي عام 1979 أصبح موقعا للتراث العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”.

ملاحقة نتنياهو

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.