وزارة الإعلام السورية تدعو الإعلاميين المنشقين للعودة

دعت وزارة الإعلام في الحكومة السورية المؤقتة التي تشكلت بعد سقوط نظام بشار الأسد “الإعلاميين السوريين الأحرار الذين انشقوا منذ بدايات الثورة عن إعلام النظام المجرم للعودة إلى صفوف إعلام سوريا الحرة”.

بعد سقوط نظام الأسد.. ما مصير التلفزيون الرسمي ووسائل الإعلام في #سوريا؟ وزير الإعلام في الحكومة الانتقالية السورية محمد يعقوب العمر يجيب#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/aAwaj5IvqE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 11, 2024

وقالت الوزارة في بيان نشرته الجمعة على حسابها الرسمي على منصة تليغرام: “إلى الإعلاميين السوريين الأحرار الذين انشقوا منذ بدايات الثورة عن إعلام النظام المجرم، وكان انحيازهم إلى الثورة سبباً في ترك عملهم، ندعوكم للعودة إلى صفوف إعلام سوريا الحرة، والمساهمة في بناء إعلام يعكس تطلعات الشعب السوري للحرية والكرامة”.

وطلبت الوزارة من الإعلاميين تسجيل بياناتهم، وملء الاستمارة عبر رابط خاص للتسجيل.

محاكمة الإعلاميين الحربيين

في السياق نفسه، أكدت الوزارة في بيان آخر “أن جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء شعبنا”.