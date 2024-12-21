“أقول ذلك لأنه يمس القلب”.. بابا الفاتيكان يعلق على استهداف إسرائيل لأطفال غزة

ندد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، السبت، بالغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، واستهل البابا خطابه السنوي بمناسبة عيد الميلاد أمام كرادلة كاثوليك، بالإشارة إلى الغارات الجوية الإسرائيلية التي أودت بحياة 25 فلسطينيًا على الأقل في غزة، أمس الجمعة.

“يمس القلب”

وقال البابا “بالأمس، تم قصف الأطفال، هذه وحشية. هذه ليست حربا. أردت أن أقول ذلك لأنه يمس القلب”، وأضاف أن بطريرك القدس للاتين حاول دخول قطاع غزة أمس الجمعة لزيارة الكاثوليك هناك، لكنه مُنع من الدخول.

وعادة ما يكون البابا، بصفته زعيم الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار نسمة، حذرًا بشأن الانحياز إلى أي من أطراف الصراعات، لكنه صار في الآونة الأخيرة أكثر صراحة فيما يتعلق بالحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

“غطرسة الغزاة”

وفي مقتطفات من كتاب نشر في نوفمبر/تشرين الثاني، قال البابا إن بعض الخبراء الدوليين قالوا إن “ما يحدث في غزة يحمل خصائص الإبادة الجماعية”.

وكان البابا فرنسيس (88 عاما) قد دعا إلى السلام في عظة، وذكر في نهاية نوفمبر أن “غطرسة الغزاة، تسود على الحوار في فلسطين“،

ودعا إلى إجراء “دراسة متأنية” بشأن ما إذا كان الوضع في غزة “يتوافق مع التعريف التقني للإبادة الجماعية”، وهو اتهام رفضته إسرائيل بشدة.

كان “الكرسي الرسولي” في الفاتيكان اعترف بدولة فلسطين في العام 2013، ويقيم معها علاقات دبلوماسية، ويؤكد دعمه حلّ الدولتين.