إغلاق مطار قازان بعد هجوم عنيف بالمسيّرات.. أوكرانيا تنقل الحرب إلى قلب روسيا (شاهد)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أوكرانيا نفذت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت بنية تحتية مدنية في قازان، عاصمة جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي.

ووفقًا لبيان الوزارة، وقعت الهجمات بين الساعة 07:40 والساعة 09:20 صباحًا، ونُفذت عبر 3 موجات من اتجاهات مختلفة، وأوضح البيان أن الدفاعات الروسية تمكنت من إسقاط 3 طائرات مسيّرة باستخدام أنظمة مضادة للطيران، فيما تم تعطيل 3 طائرات أخرى بأنظمة الحرب الإلكترونية.

وأكد إلسور متشين، رئيس بلدية قازان، أن الهجوم تسبب باندلاع حرائق في بعض المباني بثلاثة أحياء، مشيرًا إلى تدخل السلطات المحلية لإخماد النيران والسيطرة على الأضرار.

تفاصيل الهجوم

وصرّح رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، عبر منصة “تلغرام”، “تعرضت قازان لهجوم ضخم بطائرات من دون طيار، حيث بات العدو يهاجم المدنيين مباشرة في منازلهم”، وأشار مجلس مدينة قازان إلى أن الهجوم تسبب باندلاع حرائق في أحياء متعددة، استدعت تدخل فرق الإطفاء بشكل عاجل.

وأظهرت مقاطع “فيديو”، نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، انفجارات وكتلًا نارية ناتجة عن استهداف مبان شاهقة بطائرات مسيّرة.

وفي أعقاب الهجوم، أعلنت وكالة الطيران الروسية تعليق الحركة الجوية مؤقتًا في مطار قازان، وأُلغيت الاحتفالات العامة الكبرى جميعها خلال عطلة نهاية الأسبوع كإجراء احترازي.

التقدم الروسي في أوكرانيا

وتزامن الهجوم مع إعلان الجيش الروسي تحقيق تقدم ميداني في أوكرانيا، حيث أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، بأن قواتها سيطرت على قرية كوستيانتينوبولسكيه، الواقعة على بعد 8 كيلو مترات من مدينة كوراخوفيه، التي تبدو على وشك السقوط.

كما أشار البيان إلى سيطرة الجيش الروسي على مدينتي أفدييفكا في فبراير/شباط وفوغليدار في أكتوبر/تشرين الأول، مع اقترابه الآن من مدن استراتيجية أخرى مثل بوكروفسك وكوبيانسك.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية من كييف بشأن هذه الهجمات، بينما تتصاعد وتيرة الصراع العسكري بين الجانبين وسط محاولات متبادلة لتوجيه ضربات استراتيجية.