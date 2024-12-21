القذائف اخترقت المبنى.. مدير مستشفى كمال عدوان: نتعرض لقصف إسرائيلي غير مسبوق (فيديو)

أعلن مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر إدارة المستشفى بإخلائه فوراً، فيما يواجه المشفى وضعا كارثيا مع تعرضه لهجوم إسرائيلي غير مسبوق، حيث يتعرض لقصف مباشر بالقذائف.

وقال أبو صفية إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفى بشكل مباشر، مما تسبب في أضرار جسيمة لعدد من أقسامه.

وأضاف أن المستشفى يتعرض لقصف إسرائيلي “غير مسبوق” بالقذائف التي اخترقت أقسامه متسببة في أضرار جسيمة.

وتابع “نحمّل العالم المسؤولية عما يحدث لنا، ونطالبهم بتحمّل مسؤولياتهم تجاه معاناتنا، ومن غير المقبول أن يبقى العالم صامتًا وغير قادر على حماية المنظومة الصحية”.

وأوضح أبو صفية أن المستشفى بات الوحيد الذي يقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية.

وأردف “هناك حاليًّا قصف مكثف وعنيف جدًّا على المستشفى، يحدث بطريقة غير مسبوقة وبدون أي سابق إنذار على قسم الرعاية والحضانة”.

وأشار “نتعرض للقصف بالقنابل ونيران الدبابات، مستهدفًا إيانا مباشرة بينما نحن متواجدون داخل أقسام المستشفى”.

وتابع “نحن نتعرض للهجوم أمام أعين الجميع، بينما يشاهد العالم بأسره، ومع ذلك لا يتدخل أحد في مواجهة هذه الهمجية”.

بدورها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن مستشفى كمال عدوان يتعرض لقصف عنيف وغير مسبوق ودون إنذار بالقنابل والمتفجرات ونيران الدبابات.

وأضافت الوزارة في بيان أنه من غير المقبول أن يبقى العالم صامتًا وغير قادر على حماية المنظومة الصحية.

وبوقت سابق السبت، قال أبو صفية إن “جيش الاحتلال استهدف الطابق الثالث من المستشفى بالقذائف المدفعية، دون وقوع إصابات”، مؤكدًا أن ذلك “تسبب في رعب بين المصابين والأطفال”.

وأضاف أن “المستشفى تحت تهديد مستمر، وجدرانه مليئة بالرصاص والقذائف، ما يجعله يبدو كأنه هدف عسكري”.

وأكد أبو صفية أن “المستشفى لم يتلقَّ مستلزمات الصيانة الضرورية للحفاظ على الكهرباء والمياه والأكسجين، رغم الوعود”.

كما ناشد “من يمكنه أن يوفر ما يحتاجه المستشفى لإنقاذ المصابين”.

في السياق، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن المرضى في مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة “مهددون بالموت إما بالرصاص الإسرائيلي أو نقص الأدوية والعلاجات”.

وفي بيان، ناشدت وزارة الصحة المجتمع الدولي “لإدخال المساعدات والأدوية والطعام لمستشفى كمال عدوان”.

وكشف البيان أن “إطلاق النار مستمر على مدار الساعة في محيط المستشفى، فيما سقطت قذائف إسرائيلية على الطابق الثالث وعند أبواب المستشفى، ما تسبب بحالة ذعر للمرضى والطواقم الطبية”.

وأشارت إلى أن “المستشفى بحاجة ماسّة لمستلزمات الصيانة الضرورية، للحفاظ على استمرار توفير الكهرباء والمياه والأكسجين، في ظل نقص كبير في الأدوية ومسكنات الآلام”.