بعد 13 عاما.. قطر تعيد فتح سفارتها في دمشق (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن السفارة القطرية في العاصمة السورية دمشق فتحت أبوابها، اليوم السبت، ورفعت العلم فوق مبنى السفارة بحضور وفد دبلوماسي قطري، وذلك بعد نحو 13 عامًا من إغلاقها.

وقطر هي الدولة الثانية التي تعيد رسميًّا فتح سفارتها في العاصمة السورية، بعد تركيا، منذ سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكانت الدوحة قد أغلقت بعثتها الدبلوماسية في دمشق، واستدعت سفيرها في يوليو/تموز 2011، بعد قيام الثورة السورية وإفراط نظام الأسد في استخدام القوة ضد المتظاهرين.

وأرسلت قطر وفدًا دبلوماسيًّا إلى دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، والتقى الوفد بالحكومة الانتقالية، وجدَّد التزام الدوحة الكامل بدعم الشعب السوري الشقيق.

وتركزت المناقشات على أهمية دعم الاستقرار، وحماية المؤسسات السورية خلال الفترة الانتقالية.

الدعم القطري الثابت

وفي بيان رسمي نشرته الخارجية القطرية، أكدت “وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب ثورة الشعب السوري، ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية، ورفض دولة قطر القاطع لكل سياسات النظام القمعية بحق الشعب السوري الشقيق”.

كما أكد البيان أن “استئناف عمل السفارة بالتزامن مع انتصار ثورة الشعب السوري، يترجم استمرار موقف دولة قطر الثابت والداعم للشعب السوري ونضاله لانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة”.

كما “يعزز جهودها الإغاثية التي بدأت بجسر جوي لمساعدة الشعب السوري على تجاوز متطلبات المرحلة الانتقالية، وتقديم ما تحتاجه سوريا من مساعدات إنسانية عاجلة”.

وجددت الوزارة في بيانها تأكيد حرص دولة قطر التام على الإسهام الفعّال في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإنجاز عملية سياسية انتقالية، تضمن وحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، وتنقل سوريا الجديدة نحو مستقبل يلبي تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.