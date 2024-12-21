بوابل من حمم الهاون.. سرايا القدس تضرب تجمعات لجيش الاحتلال في جباليا (شاهد)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد توثق استهداف تحشدات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة في وسط مخيم جباليا وغربه شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد عناصر من سرايا القدس وهم يقومون بتجهيز قذائف الهاون، ومن ثم إطلاقها بكثافة نحو تجمعات الجنود والآليات الإسرائيلية، وسط صيحات التكبير والتهليل.

وتظهر الدلائل أنه رغم مرور 14 شهرا على الإبادة الإسرائيلية في غزة، إلا أن تل أبيب تعجز عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة، ولا سيما استعادة الأسرى من القطاع والقضاء على قدرات المقاومة.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن الفصائل الفلسطينية المسلحة قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.