جاهر بمعاداته للإسلام.. تفاصيل جديدة عن مُنفذ عملية الدهس في ألمانيا (فيديو)

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم السبت، إن المشتبه في تنفيذه هجوم مدينة “ماغدبورغ” كان يحمل مواقف معادية للإسلام.

وأضافت في تصريحات للصحفيين “لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين سوى أن مرتكب الجريمة كان يعاني بشكل واضح من الإسلاموفوبيا”، مشيرة إلى أن كل التفاصيل الباقية موضوعة قيد التحقيق.

وأكدت نانسي أن ما يتعلق بما إذا كانت وردت تحذيرات سابقة قبل الهجوم أو لم ترد، هي مسألة متروكة لسلطات التحقيق، مشيرة إلى أن المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية تم إشراكه ويدعم التحقيقات الجارية.

ووصفت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، الهجوم بأنه جريمة مروعة، وقالت “هذه جريمة تؤثر علينا بشدة في جميع أنحاء ألمانيا”.

🚨🇩🇪GRAPHIC: Shocking footage of the moment a vehicle drove straight through the Christmas market in Magdeburg, Germany. Prayers 🙏 pic.twitter.com/OSYMxmv7Ij — True Patriot 🦅 (@LordOfPower) December 20, 2024

وأوضحت أنه تم نشر أكثر من 500 فرد من قوات الإنقاذ، وأن الجهود تتركز حاليًّا على كشف جميع ملابسات الجريمة. وأضافت “نعمل على ذلك بكل قوة”.

وبشأن الأوضاع الأمنية في أسواق عيد الميلاد بألمانيا، قالت نانسي إنه جرى عقد اجتماع بين الحكومة الاتحادية وجميع الولايات بشأن التدابير الأمنية، وصرحت بأنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية حسب الوضع في كل منطقة.

بدوره، قال وزير العدل الاتحادي فولكر فيسينغ إن المدعي العام الاتحادي أنشأ مركزًا لإدارة الأزمة، مساء الجمعة.

وأكد أن الخطوات التالية موضوعة قيد الدراسة المكثفة، وأن المدعي العام الاتحادي سيعلن قراره بأسرع وقت ممكن. وحتى الآن، لم يصدر مكتب المدعي العام الاتحادي إعلانًا بشأن مباشرة القضية.

وحسب مجلة دير شبيغل الألمانية، قدَّمت السعودية مؤخرًا 3 تحذيرات إلى السلطات الأمنية الألمانية بشأن المهاجم، وأوضحت المجلة أن مضمون هذه التحذيرات ما زال مجهولًا.

لكن متحدث باسم الشرطة الألمانية قال إنه لا معلومات لديهم عن التحذير السعودي من المشتبه في تنفيذه هجوم سوق عيد الميلاد، وإن دوافع الهجوم غير واضحة.

ومساء أمس الجمعة، وقع حادث دهس في أحد أسواق عيد الميلاد المكتظة بمدينة ماغدبورغ شرقي ألمانيا، أسفر عن 5 قتلى وأكثر من 200 مصاب، وفق آخر حصيلة.

وكشفت وسائل إعلام ألمانية أن مُنفذ الهجوم طبيب من أصول سعودية، يُدعى طالب جواد العبد المحسن، ويبلغ من العمر 50 عامًا، وقالت إنه مناهض للإسلام وداعم لليمين المتطرف والصهيونية.

ودرس العبد المحسن الطب النفسي، وهو ينحدر من عائلة شيعية في مدينة الهفوف بمحافظة الإحساء شرقي السعودية. وهاجر عام 2006 الى ألمانيا حيث نال وضع لاجئ بعدها بـ10 أعوام، وأقام وعمل سنوات في مقاطعة ساكسونيا وعاصمتها ماغدبورغ الواقعة على بُعد 160 كيلومترًا من برلين.

وحسب مقابلة سابقة أجراها مع صحيفة فرانكفورتر روندشاو، قال العبد المحسن إنه تعرَّض “للتهديد بالقتل بسبب ارتداده عن الإسلام”.