جاهر بمعاداته للإسلام.. تفاصيل جديدة عن مُنفذ عملية الدهس في ألمانيا (فيديو)

قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم السبت، إن المشتبه في تنفيذه هجوم مدينة “ماغدبورغ” كان يحمل مواقف معادية للإسلام.

وأضافت في تصريحات للصحفيين “لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين سوى أن مرتكب الجريمة كان يعاني بشكل واضح من الإسلاموفوبيا”، مشيرة إلى أن كل التفاصيل الباقية موضوعة قيد التحقيق.

وأكدت نانسي أن ما يتعلق بما إذا كانت وردت تحذيرات سابقة قبل الهجوم أو لم ترد، هي مسألة متروكة لسلطات التحقيق، مشيرة إلى أن المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية تم إشراكه ويدعم التحقيقات الجارية.

ووصفت السياسية المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، الهجوم بأنه جريمة مروعة، وقالت “هذه جريمة تؤثر علينا بشدة في جميع أنحاء ألمانيا”.

🚨🇩🇪GRAPHIC: Shocking footage of the moment a vehicle drove straight through the Christmas market in Magdeburg, Germany.

Prayers 🙏 pic.twitter.com/OSYMxmv7Ij

— True Patriot 🦅 (@LordOfPower) December 20, 2024