حرائق وإصابات وهلع بتل أبيب.. إسرائيل تفشل في اعتراض هجوم صاروخي من اليمن (شاهد)

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أن “صاروخا باليستيًا” أطلِق من اليمن نحو تل أبيب وأدى إلى اندلاع حريق، وذلك بعد فشل محاولات اعتراضه، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 30 شخصا بجروح طفيفة وفق خدمات الإسعاف.

وقال متحدث باسم الجيش عبر منصة إكس “عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل إنذاراتٍ وسط إسرائيل، جرت محاولات اعتراض غير ناجحة”، مضيفًا “التفاصيل لا تزال قيد الفحص”.

دوّي صافرات إنذار وهلع

وأفادت الشرطة بوقوع “أضرار” في عدد من المساكن، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه نتيجة لهذا الهجوم، أحدث الصاروخ حفرة كبيرة في إحدى الحدائق العامة بين المباني في منطقة جنوب تل أبيب.

وفيما دوّت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل بمناطق تل أبيب ومحيطها ومناطق قرب القدس وأسدود، ذكر الإسعاف الإسرائيلي إن بعض الأشخاص أصيبوا وهم في طريقهم إلى الملاجئ وآخرين أصيبوا بالهلع.

תיעוד | ניסיון היירוט של הטיל מתימן@hadasgrinberg pic.twitter.com/lpR2f0mswX — כאן חדשות (@kann_news) December 21, 2024

إصابة “هدف عسكري” في يافا

وقال متحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية إنها أصابت “هدفا عسكريا” في منطقة يافا “بصاروخ باليستي فرط صوتي”.

بدورها، باركت لجان المقاومة في فلسطين القصف الصاروخي الذي نفذه اليمنيون في عمق وقلب إسرائيل وأسفر عن إصابة العشرات من المستوطنين، وقالت في بيان إنه “يترجم تصميم الشعب اليمني وقيادته الشجاعة على تصعيد الإسناد لغزة عملاً بالواجب الديني والانساني”.

وأضافت أن “استمرار جبهة الإسناد اليمنية وتصاعد عملياتها يربك حسابات الصهاينة ويبدد وهم الإنجازات التي يدّعي قادة الاحتلال كذبًا تحقيقها”، وختمت بأن “الضربات اليمنية تؤكد الفشل الصهيوني الكبير في تحقيق أهدافه وعجزه الواضح عن مواجهة الصواريخ اليمنية الدقيقة التي تثبت هشاشة منظومته الأمنية والعسكرية”.

הירי מתימן: תיעוד זירת הנפילה בתל אביב@hadasgrinberg pic.twitter.com/cgcYe2VA6s — כאן חדשות (@kann_news) December 21, 2024

وكان الحوثيون في اليمن أعلنوا الخميس مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخين بالستيين فرط صوتيين على إسرائيل بعد إعلان تل أبيب عملية اعتراض وشنّ غارات جوية على “أهداف عسكرية” تابعة لهم أسفرت عن مقتل 9 مدنيين، حسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، يشنّ الحوثيون هجمات على سفن تجارية (يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة) في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، وذلك دعما للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمّرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء.

وأدّت هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة البحرية هذه إلى اضطرابات كثيرة في حركة النقل البحري في هذه المنطقة الأساسية للتجارة العالمية. وتشنّ الولايات المتحدة، بالاشتراك أحيانا مع بريطانيا، غارات ضد مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن، كما سبق لإسرائيل أن أغارت على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من العام الجاري.