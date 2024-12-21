صور خاصة تظهر نهش كلاب ضالة لجثة شهيد شمالي غزة والدفاع المدني يكشف حجم الكارثة (فيديو)

حصلت الجزيرة مباشر على صور صادمة تظهر الكلاب الضالة تنهش جثة شهيد في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأكد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قتل المواطنين في القطاع وترك جثامينهم في الشوارع والطرقات دون السماح لطواقم الإغاثة بإجلائها أو دفنها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني.

وأشار الجهاز، في بيان أصدره اليوم السبت، إلى أن الاحتلال يمنع فرق الدفاع المدني والفرق الطبية من الوصول إلى هذه المناطق بزعم أنها مناطق قتال خطرة، ويطلق النار مباشرة على الطواقم التي تحاول الاقتراب.

الكلاب الضالة تنهش جثامين الشهداء

وأوضح البيان أن سياسة الاحتلال هذه أدت إلى تعريض جثامين الشهداء لنهش الكلاب الضالة الجائعة، التي وجدت فيها “طعامًا” وسط تعمّد الجنود الإسرائيليين عدم السماح بإجلائها.

وأضافت فرق الدفاع المدني أنها عثرت في بعض المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، مثل حي الزيتون والشجاعية وتل الهوى، على جثامين متحللة وأخرى عبارة عن هياكل عظمية، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية.

وأكد جهاز الدفاع المدني أن هذه الممارسات الإسرائيلية تنتهك مواثيق القانون الدولي وأعرافه، التي تقر بالحماية القانونية للقتلى واحترام جثامينهم.

وأشار البيان إلى أن اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 تلزم الأطراف بحماية كرامة القتلى ومنع تشويه جثثهم أو التلاعب بها، كما أن نظام روما الأساسي يصنف الاعتداء على كرامة الموتى كجريمة حرب.

عرقلة عمليات الإنقاذ

واتهم البيان جيش الاحتلال بتدمير المعدات والأجهزة الثقيلة التابعة للدفاع المدني، لمنعهم من انتشال آلاف الجثامين التي ما زالت تحت الأنقاض بعد القصف الإسرائيلي، وأشار إلى أن الاحتلال يعيق عمليات البحث عن المفقودين ودفنهم بطريقة تحفظ كرامتهم الإنسانية.

وطالب جهاز الدفاع المدني الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتحرك العاجل لإلزام الاحتلال باحترام التزاماته الدولية، كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على الاحتلال لتطبيق معايير التعامل مع الجثث أثناء النزاعات المسلحة، وضمان كرامة الموتى واحترامهم.

وشدد البيان على ضرورة منح طواقم الدفاع المدني وفرق الإغاثة الطبية الحق في التحرك بحرية في مناطق النزاع وفق البروتوكولات الدولية، والتعامل الفوري مع جثامين الشهداء المنتشرة في شوارع غزة، والذين توفي بعضهم بعد أن كانوا مصابين ولم يتلقوا الإسعاف اللازم.