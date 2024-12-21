صور من الكلية البحرية السورية ترصد عتاد جيش الأسد.. وهذا ما كُتب في مدخلها (فيديو)

تجوّلت “كاميرا” الجزيرة مباشر، داخل الكلية البحرية السورية في مدينة جبلة بمنطقة الساحل وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة قوات المعارضة على البلاد.

واستعرضت الجولة مشاهد ولقطات من الآليات العسكرية والسيارات والشاحنات التي كان يستخدمها جيش نظام الأسد، وظهر على معظمها التخريب والتدمير.

ونقلت المشاهد، جوانب من العتاد العسكري وقطع الغيار العسكرية داخل مباني الكلية.

عبارة لافتة

وكان من العبارات اللافتة المكتوبة على أحد حوائط الأكاديمية “الوطن ليس لمن يسكن فيه، الوطن هو لمن يدافع عنه ويحميه”، وغيرها من عشرات الشعارات.

وعكست تلك الشعارات حالة التناقض مع الواقع حيث انسحب جيش الأسد دون مقاومة من المدن الرئيسة والعاصمة دمشق مع تقدّم المقاومة منذ أواخر الشهر الماضي وحتى سقوط النظام وهروب بشّار في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.