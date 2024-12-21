طعنا بالسكاكين.. القسام تعلن الإجهاز على 5 جنود إسرائيليين في جباليا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قتل عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، خلال عمليتين منفصلتين.

وقالت كتائب القسام في بيان “في عملية مركَّبة، تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على 3 جنود صهاينة طعنًا بالسكاكين، واغتنموا سلاحهم الشخصي، ثم اقتحموا منزلًا تحصنت به قوة راجلة، وأجهزوا على جنديين من أفرادها عند بوابة المنزل، واشتبكوا مع الآخرين من مسافة صفر وسط مخيم جباليا” شمالي القطاع.

وفي بيان منفصل، قالت كتائب القسام إن مقاتليها ألقوا عددًا من “القنابل اليدوية صهيونية الصنع صوب تجمُّع للجنود بجوار ناقلة جند، وأوقعوهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا”.

من جهة أخرى، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة وسط وغرب مخيم جباليا.

ونشرت سرايا القدس مقطعًا مصورًا لقصف قوات الاحتلال المتوغلة في وسط وغرب المخيم.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خاصة في الشمال الذي يتعرض لعملية عسكرية عنيفة منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.