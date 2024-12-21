عائشة الدبس.. تعيين أول امرأة في إدارة سوريا الجديدة وهكذا علّقت

أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية، الجمعة، تعيين عائشة الدبس مسؤولة عن مكتب شؤون المرأة.

وتعد عائشة بذلك أول امرأة تشغل منصبًا رسميًا في إدارة سوريا الجديدة بعد إسقاط نظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري.

للتواصل مع مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية والذي يعنى بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة السورية#إدارة_الشؤون_السياسية #سوريا#دمشق pic.twitter.com/hdiNzcTDXr — إدارة الشؤون السياسية – سوريا (@syriadpa) December 20, 2024

ونشرت الإدارة عبر منصاتها الرسمية، صورة لعائشة ورقم هاتفها للتواصل “مع مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية الذي يعنى بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة السورية”.

“لنعيد الأمل إلى سوريا”

وفي اول تعليق لها، كتبت عائشة -وهي ناشطة في مجال تطوير المرأة وتنمية العمل المدني والإنساني- عبر فيسبوك “اللهم أعنا على حمل الأمانة وأدائها على الوجه الذي ترضى به عنا، وأعنا يا رب وأعطنا القوة والعزيمة والصبر لنعيد البسمة والأمل والحياة والتطور لسوريتنا الجميلة”.

وجاءت تلك الخطوة كجزء من خطط الإدارة الجديدة لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار وتقديم حلول ملموسة للقضايا التي تواجه النساء في المجتمع السوري، ووصف “تلفزيون سوريا” الخطوة بأنها “غير مسبوقة” في هيكلية الإدارة السياسية.

واليوم السبت، أعلنت إدارة الشؤون السياسية، أيضًا تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة.