لحظة إسقاط مروحية إسرائيلية لطائرة مسيَّرة فوق النقب (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراضه طائرة مسيَّرة أُطلقت من جهة الشرق اتجاه مستوطنات في النقب الغربي بالقرب من قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان “عقب تفعيل صفارات الإنذار قبل قليل في تلمي إلياهو وجفولوت وعين هبسور، اعترض سلاح الجو طائرة مسيَّرة عبرت إلى البلاد من الشرق”.

وتقع المستوطنات الثلاث المذكورة في منطقة المجلس الإقليمي أشكول بالنقب الغربي، ضمن مناطق محيط غزة.

ويُظهر مقطع متداول مروحية عسكرية في السماء، ثم يُسمع ما بدا أنه صوت إطلاق رصاص من مدفع المروحية.

وبعدها يُسمع صوت انفجار تتلوه سحابة من الدخان، بينما تظهر مروحية عسكرية ثانية في الأجواء.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، فشله في اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من اليمن اتجاه منطقة تل أبيب – يافا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الصاروخ سقط في في ملعب داخل منطقة سكنية مخلّفًا 20 إصابة طفيفة، مع تضرر عشرات الشقق بالمنطقة.

وأعلنت القوات التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثي مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ اتجاه وسط إسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسمها إنها “قصفت هدفًا عسكريًّا في مدينة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي، ردًّا على القصف الإسرائيلي لليمن والمجازر المستمرة في قطاع غزة”.