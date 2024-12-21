“مقتل 60 ضابطا وجنديا بينهم قائد لواء”.. حصيلة عمليات القسام ضد الاحتلال شمالي غزة خلال 77 يوما
21/12/2024-|آخر تحديث: 21/12/202401:12 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حصيلة عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 77 يومًا في مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة، منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي لمحافظة الشمال في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وشملت العمليات استهداف جنود جيش الاحتلال وآلياته ودباباته، والاشتباك مع قوات راجلة، وتفخيخ منزلين بهما قوة إسرائيلية، وإسقاط مسيَّرتين.
وفي 5 من أكتوبر الماضي، اجتاح جيش الاحتلال مجددًا شمال قطاع غزة، بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة.
حصيلة عمليات القسام منذ اجتياح شمال غزة، بحسب بيانها:
- مقتل 60 ضابطًا وجنديًّا على الأقل بينهم قائد اللواء 401
- 17 عملية قنص
- إصابة مئات الجنود
استهداف الآليات
- 24 ناقلة جند
- 49 دبابة
- 26 جرافة
- عشرات الجيبات العسكرية والآليات
استهداف قوات ومقر قيادة الاحتلال
- الاشتباك مع 26 قوة راجلة
- تفجير منزلين مفخخين
- تفجير عين نفق
- إسقاط مسيَّرتين
- 4 عمليات إطلاق صواريخ الهاون
وبوتيرة شبه يومية، تعلن كتائب القسام قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء قطاع غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.
المصدر : الجزيرة مباشر