“مقتل 60 ضابطا وجنديا بينهم قائد لواء”.. حصيلة عمليات القسام ضد الاحتلال شمالي غزة خلال 77 يوما

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حصيلة عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 77 يومًا في مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة، منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي لمحافظة الشمال في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشملت العمليات استهداف جنود جيش الاحتلال وآلياته ودباباته، والاشتباك مع قوات راجلة، وتفخيخ منزلين بهما قوة إسرائيلية، وإسقاط مسيَّرتين.

وفي 5 من أكتوبر الماضي، اجتاح جيش الاحتلال مجددًا شمال قطاع غزة، بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة.

حصيلة عمليات القسام منذ اجتياح شمال غزة، بحسب بيانها:

مقتل 60 ضابطًا وجنديًّا على الأقل بينهم قائد اللواء 401

17 عملية قنص

إصابة مئات الجنود

استهداف الآليات

24 ناقلة جند

49 دبابة

26 جرافة

عشرات الجيبات العسكرية والآليات

استهداف قوات ومقر قيادة الاحتلال

الاشتباك مع 26 قوة راجلة

تفجير منزلين مفخخين

تفجير عين نفق

إسقاط مسيَّرتين

4 عمليات إطلاق صواريخ الهاون

وبوتيرة شبه يومية، تعلن كتائب القسام قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء قطاع غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.