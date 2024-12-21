هنية والسنوار والعاروري.. القسام تبث صورا لقادة حماس أثناء متابعة التصنيع العسكري (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، صورًا للمرة الأولى تُظهر قادة الحركة الشهداء إسماعيل هنية ويحيى السنوار وصالح العاروري.

ويُظهر المقطع قادة حماس خلال تفقدهم عمليات التصنيع العسكري لكتائب القسام، كما يعرض لقطات من عملية “طوفان الأقصى”.

وفي إحدى اللقطات، يتحدث هنية بحضور السنوار عن وجود “أبو خالد المطلوب الأول لإسرائيل”، في إشارة إلى محمد الضيف القائد العسكري لكتائب القسام.

كما يظهر صالح العاروري في إحدى اللقطات، وهو يتحدث مع أعضاء في كتائب القسام بحضور السنوار.

واغتالت إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في يناير/كانون الثاني الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت، ثم اغتالت رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية خلال وجوده بالعاصمة الإيرانية طهران في يوليو/تموز الماضي.

واستشهد يحيى السنوار، الذي تم اختياره لرئاسة المكتب السياسي للحركة عقب استشهاد هنية، خلال قتاله لقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.