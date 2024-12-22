اشتعال النيران.. توقّف مولدات الكهرباء في كمال عدوان ومدير المستشفى يحذر من كارثة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بتوقّف مولدات الكهرباء في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بعد إلقاء قنابل من قبل الطائرات المسيّرة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قال المراسل إن طيران إسرائيلي مسيّر أطلق قنابل على المولّد الكهربائي بالمستشفى، ما أدى إلى اشتغال النيران فيه وبخزان الوقود.

كمال عدوان تحت النار

بدروه، أكد الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، أن المنطقة المحيطة بالمستشفى تشهد إطلاق نار مستمراً منذ صباح اليوم الأحد.

وأضاف أن القذائف المدفعية تستهدف المباني القريبة، بينما أسقطت الطائرات المسيرة والحربية قنابل في ساحات المستشفى، مما جعل الخروج من المستشفى مستحيلاً ومهدداً للحياة.

وأشار أبو صفية إلى استهداف المولدات الكهربائية داخل المستشفى، حيث اشتعلت النيران في أحدها ودُمر بالكامل. كما حذر من محاولات الاحتلال استهداف خزان الوقود الممتلئ، الذي يشكل خطراً كبيراً في حال اشتعاله، مما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية تهدد حياة العاملين والمصابين داخل المستشفى.

القصف يطال الطاقم الطبي والمنشآت

ولم تكتفِ قوات الاحتلال باستهداف المنطقة المحيطة، بل تعرض المستشفى نفسه لقصف مكثف من الدبابات والطائرات، وفق تصريحات أبو صفية. وشدد على أن الطاقم الطبي والمنشآت الصحية يتعرضون للهجوم وكأنهم أهداف عسكرية، في تجاهل واضح للقانون الدولي.

ويقع المستشفى، الذي يعد الملاذ الوحيد للأطفال والنساء والجرحى في شمال غزة، في منطقة سكنية مزدحمة. وأكد أبو صفية أن إخلاء المستشفى سيعرض حياة المصابين لخطر أكبر، حيث لا توجد مرافق طبية بديلة لتقديم الرعاية اللازمة.

ووجه مستشفى كمال عدوان نداءات متكررة للمجتمع الدولي لإنهاء هذه الهجمات الوحشية، لكن دون استجابة تُذكر. ودعا أبو صفية المؤسسات الدولية إلى التدخل الفوري لتحييد المستشفى وضمان استمرار عمله دون تهديدات الإخلاء.

وأكد أبو صفية أن استمرار القصف يهدد حياة آلاف المرضى والطاقم الطبي، مشدداً على ضرورة تحييد المستشفى والسماح له بمواصلة تقديم خدماته الإنسانية بعيداً عن استهداف الاحتلال.