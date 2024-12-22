شهداء واشتعال النيران.. توقّف مولدات الكهرباء في “كمال عدوان” ومدير المستشفى يحذر من كارثة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بتوقف مولدات الكهرباء بمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بعد إلقاء قنابل من طائرات مسيَّرة إسرائيلية، مما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين في محيط المستشفى.

وفي وقت سابق، قال المراسل إن طيران إسرائيلي مسيَّر أطلق قنابل على المولّد الكهربائي بالمستشفى، مما أدى إلى اشتغال النيران فيه وبخزان الوقود.

كمال عدوان تحت النار

بدوره، أكد مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية، أن المنطقة المحيطة بالمستشفى تشهد إطلاق نار مستمرًّا منذ صباح اليوم الأحد.

وأضاف أن القذائف المدفعية تستهدف المباني القريبة، بينما أسقطت الطائرات المسيَّرة والحربية قنابل في ساحات المستشفى، مما جعل الخروج من المستشفى مستحيلًا ومهددًا للحياة.

وأشار أبو صفية إلى استهداف المولدات الكهربائية داخل المستشفى، حيث اشتعلت النيران في أحدها ودُمر بالكامل. كما حذر من محاولات الاحتلال استهداف خزان الوقود الممتلئ، الذي يشكل خطرًا كبيرًا في حال اشتعاله، مما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية تهدد حياة العاملين والمصابين داخل المستشفى.

القصف يطال الطاقم الطبي والمنشآت

ولم تكتفِ قوات الاحتلال باستهداف المنطقة المحيطة، بل تعرَّض المستشفى نفسه لقصف مكثف من الدبابات والطائرات، وفق تصريحات أبو صفية الذي شدَّد على أن المنشآت الصحية والطاقم الطبي يتعرضون للهجوم وكأنهم أهداف عسكرية، في تجاهل واضح للقانون الدولي.

ويقع المستشفى، الذي يُعَد الملاذ الوحيد للأطفال والنساء والجرحى بشمال غزة، في منطقة سكنية مزدحمة. وأكد أبو صفية أن إخلاء المستشفى سيعرّض حياة المصابين لخطر أكبر، حيث لا توجد مرافق طبية بديلة لتقديم الرعاية اللازمة.

ووجَّه مستشفى كمال عدوان نداءات متكررة للمجتمع الدولي لإنهاء هذه الهجمات الوحشية، لكن دون استجابة تُذكر. ودعا أبو صفية المؤسسات الدولية إلى التدخل الفوري لتحييد المستشفى وضمان استمرار عمله دون تهديدات الإخلاء.

وأكد أبو صفية أن استمرار القصف يهدد حياة آلاف المرضى والطاقم الطبي، مشددًا على ضرورة تحييد المستشفى والسماح له بمواصلة تقديم خدماته الإنسانية بعيدًا عن استهداف الاحتلال.

الإعلامي الحكومي يدعو إلى تحرك دولي عاجل

من جانبه، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم، بيانًا دان فيه بأشد العبارات تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة لمستشفى كمال عدوان.

وأكد البيان أن جيش الاحتلال يواصل ارتكاب الانتهاكات الخطيرة بحق المؤسسات الصحية والطواقم الطبية، بما في ذلك التهديد بإخلاء المستشفى وقصفه، ما يعرّض حياة الطواقم الطبية والمرضى للخطر، ويحرم مئات المرضى والجرحى من حقهم في تلقي العلاج والرعاية الصحية.

وطالب المكتب الإعلامي منظمة الصحة العالمية بإرسال وفد ميداني عاجل للوقوف على حجم الجرائم المرتكبة ضد مستشفى كمال عدوان، وضمان توفير ممرات آمنة للمساعدات الطبية والإنسانية.