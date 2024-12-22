اكتشاف معمل لإنتاج الكبتاغون في معقل الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد (فيديو)

كشفت مصادر سورية محلية للجزيرة مباشر، اليوم الأحد، عن العثور على معمل لإنتاج مخدر الكبتاغون في منطقة يعفور بريف دمشق، التي كانت خاضعة لسيطرة الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد.

وأفادت المصادر بأن المعمل يحتوي على معدات متطورة لصناعة الكبتاغون بكميات كبيرة، وهو ما يسلط الضوء على دور المنطقة في تجارة وتصنيع المخدرات، التي عُدَّت مصدرًا رئيسيًّا للتمويل غير المشروع لنظام بشار الأسد.

ويأتي هذا الكشف وسط تزايد التقارير عن ارتباط بعض المجموعات العسكرية السورية بشبكات تهريب المخدرات في المنطقة، مما يثير تساؤلات عن مدى تورّط الجهات المسؤولة في هذه الأنشطة غير القانونية.

ما هو الكبتاغون؟

والكبتاغون هو اسم تجاري لمادة فينيثيلين، وهو نوع من المخدرات الاصطناعية التي تسبب الإدمان. يُستخدم بشكل شائع لتعزيز النشاط البدني والتركيز، لكنه يسبب أضرارًا جسيمة على الصحة النفسية والجسدية.

ومنذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، أصبحت البلاد مركزًا رئيسيًّا لإنتاج الكبتاغون، مع تفكيك معامل عدة في مناطق مختلفة من سوريا.