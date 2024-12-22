القسام تنشر صورة لابن نتنياهو على شاطئ ميامي وتشعل جدلا في إسرائيل (شاهد)

ما الذي يجبر نتنياهو على عقد صفقة شاملة؟

انتشرت على المنصات الرقمية صورة نشرتها كتائب القسام، يظهر فيها يائير، ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على شواطئ ميامي الأمريكية.

وأرفقت القسام الصورة برسالة جاء فيها “يائير في ميامي بعيدًا عن الخطر، فما الذي يجبر نتنياهو على عقد صفقة شاملة؟”.

وأثارت هذه الصورة موجة تفاعل واسعة، مع اتهامات لنتنياهو بالتقاعس عن إتمام صفقة تبادل الأسرى.

وفي إسرائيل، تواصل عائلات الأسرى وداعموها الاحتجاجات الأسبوعية للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع المقاومة. وتأتي الاحتجاجات في ظل تصريحات نتنياهو لصحيفة وول ستريت جورنال، حيث أكد أنه لن ينهي الحرب حتى يقضي على حماس.

وتصاعدت المظاهرات بالتزامن مع تسريبات عن تقدُّم في المفاوضات، مما أدى إلى مزيد من ضغط عائلات الأسرى على حكومة نتنياهو.

تفاعل رقمي واسع بشأن قضية الأسرى

ولا تزال قضية الأسرى لدى المقاومة تثير جدلًا كبيرًا بين المدونين الإسرائيليين، إذ انتقد كثيرون على المنصات الرقمية حكومة نتنياهو، وقال أحدهم “المفاوضات الجارية مهزلة إسرائيلية ونتنياهو يعطل تحرير الأسرى”. وكتبت مدونة أخرى “فقط إقالة نتنياهو ستعيد الرهائن، فهو يعمل لتعطيل الصفقة وإلحاق أضرار هائلة بالدولة”.

وأشار تعليق آخر إلى محاولة تعطيل الصفقة عمدًا، قائلًا “عائلات الأسرى ودولة إسرائيل بأكملها رهائن في يد شخص خطر”.

وبينما يستمر الجدل، أشار مدونون إلى أن نتنياهو يعمل عمدًا على تعطيل صفقة الأسرى، رغم الضغوط الداخلية والدولية. وفي حين تتزايد الدعوات لإيجاد حل ينهي معاناة الأسرى وعائلاتهم، لا تزال الحرب والاحتجاجات تسير نحو تصعيد أكبر، مع غياب أي حلول واضحة في الأفق.