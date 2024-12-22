بلدية غزة تحذر من “انهيار بيئي” وتكشف عن إحصائية صادمة خلّفها العدوان

حذرت بلدية غزة، الأحد، من انهيار بيئي بسبب شح المياه وتسرب الصرف الصحي وتراكم آلاف الأطنان من النفايات، إضافة إلى حرق وتدمير مساحات خضراء واسعة في المدينة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه في منشور أوردته البلدية بحسابها على فيبسوك اليوم “تحذر بلدية غزة من كارثة بيئية خطيرة في حال فيضان بركة الشيخ رضوان على منازل المواطنين ومراكز الإيواء المحيطة بها”.

كما حذر النبيه من تدفق المياه العادمة إلى بركة الشيخ رضوان بسبب تعطل محطات الصرف الصحي جراء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن “نقص الآليات والمركبات الهندسية الثقيلة وقطع الغيار اللازمة للصيانة يزيد من عجز البلدية عن تقديم الخدمات الأساسية”، لافتًا إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 85% من المعدات الهندسية الثقيلة و50% من آليات الصرف الصحي والنفايات وخدمات المياه”.

مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل

وناشدت البلدية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ضرورة التدخل العاجل لدعم جهود البلدية من أجل توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين الذين يعانون منذ أكثر من 14 شهرًا.

وخلَّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 نحو 45 ألف شهيد، وأكثر من 106 آلاف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، ونحو 10 آلاف مفقود تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.

وتسبب القصف الإسرائيلي المتواصل في تدمير جزء كبير من البنية الأساسية في قطاع غزة، وأجبر أغلبية السكان على النزوح من بيوتهم إلى مخيمات الإيواء، حيث يعيشون في ظروف بالغة القسوة، ويعانون شح الغذاء والدواء والمياه.