بيان ثلاثي لحماس والجهاد والجبهة الشعبية ردا على الحملة الأمنية للسلطة الفلسطينية ضد سلاح المقاومة

أكدت فصائل فلسطينية، السبت، أن سلاحها موجه لمواجهة حرب الإبادة بقطاع غزة، وللتصدي للاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة من جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان ثلاثي مشترك أصدرته حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقال البيان “سلاح المقاومة لجميع القوى هو لمواجهة حرب الإبادة في قطاع غزة، وللتصدي للاقتحامات والاعتداءات الصهيونية المتكررة والمتصاعدة من جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة المحتلة، وهو سلاح شرعي وطاهر”.

وأضاف البيان “لا يجوز المساس بسلاح المقاومة أو استهداف حامليه من الأبطال والمقاومين، وعلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقيادة السلطة الفلسطينية أن تنأى بنفسها عن أي إجراءات قد تهدد وحدة الموقف الفلسطيني أو تمس السلم الأهلي”.

ومنذ نحو أسبوعين، تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية عملية في مخيم جنين للاجئين تحت اسم “حماية وطن”، حيث تؤكد السلطة الفلسطينية أنها تستهدف الخارجين عن القانون.

في المقابل، ترى حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وقادة في كتيبة جنين (تابعة لحركة الجهاد الإسلامي) أن العملية تستهدف الفصائل الفلسطينية في المخيم، مما أثار تباينًا في المواقف، وأدى إلى تصاعد التوتر في جنين ومخيمها.

وتابع البيان “في ظل حرب الإبادة والمخططات الصهيونية المدعومة أمريكيًّا بالضفة المحتلة، يحتاج شعبنا إلى موقف موحد يعزز صموده ويفشل خطط الاحتلال”.

وأشار إلى أن ذلك بحاجة لوقف التنسيق الأمني، ورفض المخططات الأمريكية، وتغليب لغة الحوار الوطني، والالتزام بتنفيذ التوافقات الوطنية وربطها ببرنامج مقاومة شامل، يحمي المشروع الوطني، ويواجه تهديدات الاحتلال للأرض والوجود الفلسطيني.

وقالت الفصائل إنها تتابع بألم كبير وقلق بالغ الأحداث التي تشهدها مدينة جنين ومخيمها، عبر تصعيد الحملة الأمنية المؤسفة التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية.

وأضافت أن صون الدم الفلسطيني أولوية قصوى وخط أحمر، وأن الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني وضمان عدم الانجرار نحو الفتنة الداخلية يمثّل واجبًا وطنيًّا ومسؤولية كبرى تقع على عاتق الجميع.

وطالبت الفصائل الثلاث السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن الحملة الأمنية في جنين التي لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي، حسب البيان.

واقترحت الفصائل تشكيل لجنة وطنية عليا تضم كل مكونات المجتمع الفلسطيني، لوضع حد للأحداث في جنين ومنع انتقالها إلى مناطق أخرى، وحماية السلم الأهلي.

وأعربت عن استعدادها لدعم هذه اللجنة “والانخراط في أي خطوات تسهم في تطويق الأزمة وصون الدم الفلسطيني وتحمي المقاومة وسلاحها”.

وصباح السبت، تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ومقاومين في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

ونظمت فعاليات وقوى وطنية مظاهرة شعبية وسط مدينة جنين، رفضًا للحملة التي تنفذها الأجهزة الأمنية في مخيم جنين منذ أيام.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بالوحدة الوطنية، والاحتكام إلى الحوار الوطني، واستبعاد الحلول الأمنية.