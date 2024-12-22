ترامب يعيّن منتج برنامجه لتلفزيون الواقع “مارك بورنيت” مبعوثا خاصا إلى بريطانيا

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس السبت، تعيين مارك بورنيت، مبتكر ومنتج برنامج تلفزيون الواقع الشهير “ذي أبرنتيس”، مبعوثًا خاصًّا له إلى المملكة المتحدة.

وفي بيان رسمي، أشاد ترامب بإنجازات بورنيت قائلًا “اشتهر مارك بابتكار وإنتاج بعض من أعظم البرامج في تاريخ التلفزيون”، مشيرًا بشكل خاص إلى برنامجي “ذي أبرنتيس” و”ذا فويس”.

وأضاف ترامب أن بورنيت “يجلب مزيجًا فريدًا من الحنكة الدبلوماسية والاعتراف الدولي إلى هذا الدور المهم”.

تعزيز التجارة والاستثمار

ويأتي تعيين بورنيت بعد 3 أسابيع من اختيار وارن ستيفنز، أحد الداعمين الماليين لترامب، سفيرًا جديدًا للولايات المتحدة في المملكة المتحدة.

وبخلاف منصب السفير، لا يتطلب منصب المبعوث الخاص تصويتًا في مجلس الشيوخ للتصديق عليه.

وأوضح ترامب أن بورنيت سيعمل على تحسين العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن ولندن، مع التركيز على مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك التجارة وفرص الاستثمار والتبادل الثقافي.

وكان بورنيت، المولود في لندن، قد حقق نجاحًا كبيرًا مع برنامج “ذي أبرنتيس”، الذي بدأ عرضه عام 2004 واستمر لمدة 15 موسمًا على شبكة “إن بي سي”، وأسهم في إبراز شخصية ترامب قبل دخوله عالم السياسة.