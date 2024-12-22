جنين وطولكرم تشتعلان باشتباكات عنيفة مع الاحتلال والمقاومة تمطره بزخات الرصاص والعبوات الناسفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمالي الضفة الغربية، حيث سيرت آلياتها العسكرية في شوارع البلدة ونشرت فِرقًًا من الجنود المشاة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات أطلقت النار اتجاه منازل المواطنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي.

سرايا القدس تتصدى لقوات الاحتلال

من جانبها، أعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين أن مقاتليها في سرية السيلة الحارثية يواصلون التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت محاور عدة في البلدة.

وأفادت السرايا بأن مقاتليها أمطروا القوات المقتحمة بزخات كثيفة من الرصاص، وتمكنت وحدة الهندسة التابعة لها من تفجير عبوات ناسفة مضادة للأفراد والآليات، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال وآلياته.

مداهمات واعتقالات في طولكرم

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت، صباح اليوم، حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين في ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وفي الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد السلام أبو شنب من مدينة طولكرم. وأوضحت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية أن عملية الاعتقال جاءت بعد دهم منزله في الحي الشرقي للمدينة.

كما أعلنت سرايا القدس-كتيبة طولكرم أنها تمكنت، فجر اليوم، من التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم. وأوضحت السرايا في بيان أن تشكيلاتها القتالية أمطرت الآليات العسكرية وجنود الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات المقتحمة.

وبالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، وسَّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعَّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن 824 شهيدًا ونحو 6 آلاف و500 مصاب، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.