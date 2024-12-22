جنين وطولكرم تشتعلان باشتباكات عنيفة مع الاحتلال والمقاومة تمطره بزخات الرصاص والعبوات الناسفة
استمرار التصعيد شمالي الضفة الغربية
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمالي الضفة الغربية، حيث سيرت آلياتها العسكرية في شوارع البلدة ونشرت فِرقًًا من الجنود المشاة.
وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن القوات أطلقت النار اتجاه منازل المواطنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي.
اقرأ أيضاlist of 4 items
بيان ثلاثي لحماس والجهاد والجبهة الشعبية ردا على الحملة الأمنية للسلطة الفلسطينية ضد سلاح المقاومة
هنية والسنوار والعاروري.. القسام تبث صورا لقادة حماس أثناء متابعة التصنيع العسكري (فيديو)
القذائف اخترقت المبنى.. مدير مستشفى كمال عدوان: نتعرض لقصف إسرائيلي غير مسبوق (فيديو)
سرايا القدس تتصدى لقوات الاحتلال
من جانبها، أعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين أن مقاتليها في سرية السيلة الحارثية يواصلون التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت محاور عدة في البلدة.
وأفادت السرايا بأن مقاتليها أمطروا القوات المقتحمة بزخات كثيفة من الرصاص، وتمكنت وحدة الهندسة التابعة لها من تفجير عبوات ناسفة مضادة للأفراد والآليات، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف جنود الاحتلال وآلياته.
مداهمات واعتقالات في طولكرم
وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت، صباح اليوم، حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين في ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
وفي الأثناء، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد السلام أبو شنب من مدينة طولكرم. وأوضحت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية أن عملية الاعتقال جاءت بعد دهم منزله في الحي الشرقي للمدينة.
كما أعلنت سرايا القدس-كتيبة طولكرم أنها تمكنت، فجر اليوم، من التصدي لاقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم. وأوضحت السرايا في بيان أن تشكيلاتها القتالية أمطرت الآليات العسكرية وجنود الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات المقتحمة.
وبالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، وسَّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعَّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن 824 شهيدًا ونحو 6 آلاف و500 مصاب، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.