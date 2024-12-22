“حققنا 4 أهداف”.. يحيى سريع: أفشلنا هجومًا أمريكيًا بريطانيًا وهاجمنا حاملة طائرات (فيديو)

قال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، إن هجوم الجماعة على حاملة الطائرات “يو إس إس” هو ما أدى إلى إسقاط الطائرة الأمريكية المقاتلة إف 18.

وأوضح سريع، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد، أن جماعة الحوثي، نجحت في إفشال الهجوم الأمريكي البريطاني على اليمن، حيث “تم استهداف حاملة الطائرات (يو إس إس هاري ترومان) وعدد من المدمرات التابعة لها”، لافتًا إلى أن هجوم الحوثي جاء بالتزامن مع الهجوم الأمريكي البريطاني على الجماعة.

وقال سريع، إن جماعة الحوثي نفذت العملية عبر 8 صواريخ مجنحة و17 طائرة مسيّرة.

4 أهداف حققتها العملية

وأعلن سريع، عن عدد من الأهداف التي حققتها العملية، وعلى رأسها اسقاط المقاتلة الأمريكية “إف 18″، موضحًا أنها سقطت أثناء محاولة المدمرات الأمريكية التصدي للصواريخ والمسيرات التي أطلقتها جماعة الحوثي.

وأدى الهجوم، وفقًا لسريع، إلى مغادرة غالبية الطائرات “المعادية” من الأجواء اليمنية إلى أجواء المياه الدولية في البحر الأحمر للدفاع عن حاملة الطائرات أثناء استهدافها، وهو ما أدى أيضًا إلى “فشل الهجوم المعادي على الأراضي اليمنية”.

أما الهدف الرابع، الذي نجحت العملية في تحقيقه وفقًا لسريع، فهو انسحاب حاملة الطائرات الأمريكية بسبب استهدافها، وانتقالها إلى شمال البحر الأحمر بعد تعرضها لأكثر من هجوم من قبل جماعة الحوثي.

إسناد غزة

وأكد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، أن الجماعة مستعدة للتصدي لأي “حماقة” أمريكية وبريطانية، كما حذر الاحتلال الإسرائيلي من أي عدوان على اليمن.

وشدد سريع على أن جماعة الحوثي ستواصل إسناد الشعب الفلسطيني حتى رفع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وصباح الأحد، قال الجيش الأمريكي إنه أسقط إحدى طائراته المقاتلة فوق البحر الأحمر بعد “حالة إطلاق نيران صديقة على ما يبدو”، مشيرًا إلى أن الطيارين تمكنوا من النجاة عبر القفز بالمظلات.

وذكر البيان أن الطائرة المقاتلة من طراز “إف/إيه-18 هورنت” كانت تحلق فوق حاملة الطائرات “هاري ترومان”.

وشكلت الولايات المتحدة تحالفًا بحريًّا متعدد الجنسيات في المنطقة ردًّا على الهجمات التي ينفذها الحوثيون منذ أشهر قبالة سواحل اليمن والتي تعطل حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وهي طريق حيوي للتجارة الدولية.