سرايا القدس تعلن عملية استشهادية ضد قوة إسرائيلية في بيت حانون

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، تنفيذ أحد مقاتليها عملية استشهادية ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان، إن أحد “استشهاديينا الأبطال” اقتحم ناقلة جند إسرائيلية ونفذ عملية نوعية بتفجير عبوة العمل الفدائي وسط الجنود بداخلها.

وأشارت إلى أن العملية التي نفذها الاستشهادي كانت عند مدخل أبراج العودة في عزبة بيت حانون بشمال قطاع غزة.

كما أعلنت سرايا القدس، مساء اليوم، تمكن مقاتليها من تفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار بآلية عسكرية إسرائيلية متوغلة شمال المخيم الجديد بجوار مسجد شهداء القدس، مؤكدة إيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق، نشرت سرايا القدس، مشاهد لعملية نوعية نفذها مقاتلوها ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في محيط منطقة الخزندار غرب التوام بشمال قطاع غزة.

وتأتي عمليات المقاومة في غزة بعد أكثر من 14 شهرًا من العدوان الإسرائيلي المدمر، جوًّا وبرًّا وبحرًا، وتؤكد هذه العمليات على أن المقاومة لا تزال قادرة على الاستمرار في مواجهة جيش الاحتلال.