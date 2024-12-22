سقوط مقاتلة أمريكية “بنيران صديقة” فوق البحر الأحمر قرب اليمن

قال الجيش الأمريكي إنه أسقط عن طريق الخطأ إحدى طائراته المقاتلة فوق البحر الأحمر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، مما أجبر الطيارَين على القفز بالمظلة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنه تم إنقاذ الطيارَين وأصيب أحدهما بجروح طفيفة بعد “حالة إطلاق نيران صديقة على ما يبدو” التي لا تزال قيد التحقيق.

وذكر البيان أن الطائرة المقاتلة من طراز “إف/إيه-18 هورنت” كانت تحلق فوق حاملة الطائرات “هاري إس ترومان”.

عن طريق الخطأ

وأضاف أن إحدى السفن المرافقة لحاملة الطائرات، وهي الطراد الصاروخي “غيتيسبيرغ”، أطلقت النار عن طريق الخطأ على الطائرة وأصابتها.

وشكلت الولايات المتحدة تحالفًا بحريًّا متعدد الجنسيات في المنطقة ردًّا على الهجمات التي ينفذها الحوثيون منذ أشهر قبالة سواحل اليمن والتي تعطل حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وهي طريق حيوي للتجارة الدولية.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، يشن الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقًا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن “دعمًا” للفلسطينيين في غزة حيث تشن إسرائيل حربًا مدمرة على القطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وردًّا على هذه الهجمات، تشن الولايات المتحدة -بالاشتراك أحيانًا مع بريطانيا- غارات ضد مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن.

وأعلن الجيش الأمريكي، أمس السبت، أنه نفّذ ضربات جوية ضد أهداف للحوثيين في صنعاء بينها منشأة لتخزين الصواريخ و”مرفق قيادة وتحكم”.

وقالت “سنتكوم” إن القوات الأمريكية أسقطت أيضًا خلال العملية في اليمن، طائرات مسيَّرة هجومية عدة للحوثيين فوق البحر الأحمر، إضافة إلى صاروخ كروز مضاد للسفن.