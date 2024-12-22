سياسة|سوريا

سوريا.. إقبال كبير من جنود النظام المخلوع على تسوية أوضاعهم وتسليم أسلحتهم (فيديو)

اقبال كبير من عناصر النظام المخلوع لإجراء تسوية مع الإدارة الجديدة
مدة الفيديو 02 minutes 17 seconds
22/12/2024-|آخر تحديث: 23/12/202412:09 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قام عدد كبير من الجنود السوريين الذين كانوا منتسبين لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بتسليم أسلحتهم وإجراء تسوية مع النظام الجديد.

وكشفت مشاهد متداولة، توافد عدد من الجنود السابقين على مركز تسوية في مدينة دير الزور غربي سوريا.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وناشد أحد جنود النظام السابق، بعد أن سلم سلاحه، غيره من الجنود بإجراء التسوية، قائلًا “وقفنا في دورنا سلمنا سلاحنا، لم نتعرض لأي شيء وتمت معاملتنا بشكل جيد”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة العمليات العسكرية للنظام الجديد، افتتاح مراكز تسوية لجنود النظام المخلوع في محافظة القنيطرة ومحافظة ريف حلب.

اقبال كبير من عناصر النظام المخلوع لإجراء تسوية مع الإدارة الجديدة
اقبال كبير من عناصر النظام المخلوع لإجراء تسوية مع الإدارة الجديدة (منصات التواصل)

وطالبت الإدارة العسكرية، جميع جنود النظام المخلوع بالتوجّه إلى مراكز التسوية وتسلّم البطاقة المؤقتة، محذرة من الامتناع عن تنفيذ التسوية حتى لا تتم ملاحقتهم قضائيًّا.

وتسعى الإدارة الجديدة في سوريا إلى حصر جميع الأسلحة، سواء التي كانت في حوزة جنود النظام السابق، أو كانت لدى المعارضة المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة السورية ممثلة في جيشها.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان