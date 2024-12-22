سوريا.. إقبال كبير من جنود النظام المخلوع على تسوية أوضاعهم وتسليم أسلحتهم (فيديو)

قام عدد كبير من الجنود السوريين الذين كانوا منتسبين لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بتسليم أسلحتهم وإجراء تسوية مع النظام الجديد.

وكشفت مشاهد متداولة، توافد عدد من الجنود السابقين على مركز تسوية في مدينة دير الزور غربي سوريا.

وناشد أحد جنود النظام السابق، بعد أن سلم سلاحه، غيره من الجنود بإجراء التسوية، قائلًا “وقفنا في دورنا سلمنا سلاحنا، لم نتعرض لأي شيء وتمت معاملتنا بشكل جيد”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة العمليات العسكرية للنظام الجديد، افتتاح مراكز تسوية لجنود النظام المخلوع في محافظة القنيطرة ومحافظة ريف حلب.

وطالبت الإدارة العسكرية، جميع جنود النظام المخلوع بالتوجّه إلى مراكز التسوية وتسلّم البطاقة المؤقتة، محذرة من الامتناع عن تنفيذ التسوية حتى لا تتم ملاحقتهم قضائيًّا.

وتسعى الإدارة الجديدة في سوريا إلى حصر جميع الأسلحة، سواء التي كانت في حوزة جنود النظام السابق، أو كانت لدى المعارضة المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة السورية ممثلة في جيشها.