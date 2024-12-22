شاهد: القسام تقنص جنديا إسرائيليا وتستهدف قوة تحصنت في أحد المنازل بقذيفة تي بي جي

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قنص جندي إسرائيلي وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة، الذي يشهد حرب إبادة مستمرة منذ 443 يوما.

وعبر حسابها على منصة تليغرام، بثت كتائب القسام مقطعا مصورا، اليوم الأحد، بعنوان “مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود وآليات العدو في محاور التوغل شمال قطاع غزة“.

وأظهرت المشاهد “عملية قنص جندي إسرائيلي في شارع أبو العيش وسط مخيم جباليا شمال القطاع”.

كما تمكن مقاتلو القسام من استهداف “قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة تي بي جي وأقعوا أفرادها بين قتيل وجريح غرب مخيم جباليا شمال القطاع”، وفق ما جاء بالفيديو.

وأظهرت المشاهد أيضا “عملية استهداف دبابة ميركافا في حارة الدقعة، قبل استهداف ناقلة جند في ساحة الخلفاء الراشدين”.

وكشفت المشاهد المصورة عن لحظة تفجير عبوة أرضية في عدد من جنود جيش الاحتلال.

وحمل المقطع المصور الذي بثته الكتائب رسالة من أحد مقاتليها إلى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قال فيها إن قوات الاحتلال لم تستطع تحقيق أي من أهدافها العسكرية داخل غزة، وإنها تقوم بقصف المدنيين بالصواريخ والقنابل فقط.

وافتتح الفيديو برسالة من أحد المقاتلين، تلا فيها قول الله تعالى من سورة المائدة: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ}.

وتوعد المقاتل قوات الاحتلال بأنهم سيدفنون في رمال غزة وأنهم سيلقون الجحيم.

ويأتي ذلك غداة إعلان القسام، أمس السبت، قتل 5 جنود إسرائيليين بعملية طعن واشتباك في مخيم جباليا.

وأوضحت القسام، في بيان، أنه “بعملية مركبة في جباليا تمكن مقاتلوها من الإجهاز على 3 جنود صهاينة طعنا بالسكاكين، واغتنموا أسلحتهم الشخصية، ثم اقتحموا منزلا تحصنت به قوة راجلة وأجهزوا على جنديين من أفرادها عند بوابة المنزل”.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اجتاح جيش الاحتلال مجددا شمال قطاع غزة، ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة بعد تهجيرهم منها تحت وطأة قصف دموي ومنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.