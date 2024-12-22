شاهد: المقاومة تستخدم مسيّرة إسرائيلية في تنفيذ كمين ضد قوات الاحتلال شمالي غزة

تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع منذ أكثر من عام، باستهداف جنود الاحتلال وآلياته، وتنفيذ عدد من الكمائن.

وبثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، مشاهد لعملية نوعية قامت بها ضد قوات الاحتلال في شمال غزة.

وقالت سرايا القدس، إن المشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال في محور التقدم بمحيط منطقة الخزندار قرب التوام في شمال قطاع غزة.

وأوضحت أنها حددت إحداثيات تموضع قوات الاحتلال وآلياته في المنطقة عبر طائرة مسيّرة استخبارية من طراز “ماتركس” كان قد استحوذ عليها مقاتلوها في نهاية الشهر الماضي.

وكشفت المشاهد التي التقطتها الطائرة عن عدد من تجمعات الآليات والجنود، وفي أحد المشاهد ظهر 6 جنود يحتمون بأحد المنازل، كما تضمنت تجهيزا مسبقا لعبوات أرضية من نوع “ثاقب” و”رعد” بمحيط منطقة الخزندار، التي توغلت فيها في وقت لاحق الآليات الإسرائيلية التي انفجرت فيها العبوات.

في سياق متصل، قالت سرايا القدس، إن مقاتليها استهدفوا بقذائف الهاون تجمعًا لجنود الاحتلال في موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا.

وعبر بيان مقتضب آخر، أعلنت تدمير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة “ثاقب” خلال توغلها بمحيط عزبة بيت حانون شمالي القطاع.

من جانبها، بثت كتائب شهداء الأقصى، اليوم الأحد، مشاهد من قصف تجمع لجنود الاحتلال في محور “نتساريم” بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي عملية مشتركة بين سرايا القدس، وكتائب شهداء الأقصى، وعبر صواريخ “107”، قصفت المقاومة حشودا لقوات الاحتلال، كما سيطرت على طائرة استطلاعية من نوع “كواد كابتر” خلال تنفيذها مهام استخبارية في مناطق شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

بدورها، أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قصفها موقع قيادة وسيطرة تابعا لقوات الاحتلال في محور “نتساريم” بقذائف الهاون الثقيل، وذلك بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين.

وتأتي جميع عمليات المقاومة الفلسطينية في غزة، ضمن عملية “طوفان الأقصى”، التي بدأتها المقاومة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعملية استثنائية ضد مواقع عسكرية ومستوطنات في غلاف غزة.