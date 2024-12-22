شاهد: قوات إسرائيلية متوغلة في بلدة البعث جنوبي سوريا

أظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، توغل القوات الإسرائيلية في إحدى قرى سوريا.

وكشفت المشاهد تمركز عدد من الآليات الإسرائيلية ويقف بجانبها عدد من جنود جيش الاحتلال في بلدة البعث في محافظة القنيطرة جنوبي غرب سوريا.

واستغلت إسرائيل الأحداث في سوريا، فأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلغاء اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل، ووجّه الجيش بالانتشار في المنطقة العازلة في الجولان، وحاصر جيش الاحتلال عددًا من القرى ومنع سكانها من التجول.

وفي درعا، حيث تمركزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خرجت مظاهرة منددة بالاحتلال؛ مما أدى إلى إصابة شخص جراء إطلاق الاحتلال النار على الحشود لتفريقها.

وفي بلدة رسم الرواضي بالقنيطرة، أخضعت قوات الاحتلال، قبل أيام، الأهالي لعملية تحقيق استمرت ساعات، وصادرت خلالها هواتفهم وبطاقاتهم الشخصية.

يأتي هذا في وقت يؤكد فيه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 الصادر في 17 ديسمبر/كانون الأول 1981 أن قرار إسرائيل ضم الجولان “لاغٍ وباطل وليس له أي أثر قانوني على الصعيد الدولي”.