غارات أمريكية بريطانية على اليمن.. والحوثي تعلن خسائر قصف إسرائيل لموانئ الحديدة

أعلنت جماعة الحوثي الأحد تعرُّض محافظة الحديدة غربي اليمن لقصف أمريكي بريطاني.

ونقلت وكالة “سبأ” اليمنية للأنباء عن عن مصدر أمني بالجماعة، لم تسمه، قوله إن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف جبل الجدع في مديرية اللحيّة التابعة لمحافظة الحديدة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت مساء السبت، تنفيذ ضربات جوية ضد منشآت تخزين الصواريخ والقيادة والتحكم التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، “إن قواتها نفذت غارات جوية دقيقة ضد منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة قيادة وسيطرة تديرها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران داخل الأراضي التي تسيطر عليها الجماعة في صنعاء”.

وأشار البيان إلى أن قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت تلك الضربات المتعمدة “بهدف تعطيل وتقليص عمليات الحوثيين، مثل الهجمات ضد السفن الحربية والسفن التجارية التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن”.

قصف مسيرات وصواريخ

وأوضح البيان أن قوات القيادة أسقطت خلال العملية العديد من المسيرات الهجومية أحادية الاتجاه وصاروخ كروز مضاد للسفن فوق البحر الأحمر.

وبحسب البيان، فقد شاركت في العملية قوات جوية وبحرية أمريكية، بما في ذلك طائرات من طراز إف/إيه 18، مشيرا إلى أن تلك الضربات “تعكس التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر بحماية أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف والشركاء الإقليميين والشحن الدولي”.

وفي وقت سابق من مساء السبت، هزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، إثر غارات جوية لمقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني.

وأكد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية أن القصف الذي شنته قوات التحالف استهدف جبلي عطان ونقم، جنوب وشرقي العاصمة صنعاء.

وبحسب شهود العيان، فقد هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف حتى الآن”.

استهداف تل أبيب

تأتي هذه التطورات بعد ساعات على إصابة 30 شخصا بجروح طفيفة صباح السبت في سقوط صاروخ أطلق من اليمن وسقط قرب تل أبيب بوسط إسرائيل، بعد فشل محاولات الجيش اعتراضه، بحسب ما قالته إسرائيل، في هجوم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان إنهم استهدفوا “هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2”.

ولفت إلى أن هذا الهجوم جاء للتشديد “على المواجهة والتحدي للعدو الإسرائيلي المجرم”.

أكثر من 300 مليون دولار خسائر

وفي سياق متصل أعلنت جماعة الحوثي مساء السبت أن الغارات الإسرائيلية على موانئ الحديدة منذ 20 يوليو/تموز الماضي حتى 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري خلفت خسائر تقدر بنحو 313 مليون دولار.

وجاءت الإحصائية، خلال مؤتمر صحفي، عقده وزير النقل في حكومة الحوثي محمد قحيم بحضور قيادات حوثية وفريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” حول تداعيات استهداف إسرائيل لموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وأوضح بيان صادر عن المؤتمر الصحفي أن مؤسسة موانئ البحر الأحمر لا تزال تعاني من تبعات الأضرار السابقة للغارات الإسرائيلية على موانئ الحديدة الثلاثة.

وأضاف أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة تسببت بأضرار جسيمة في المعدات والبنية التحتية لميناء الحديدة التي طالت الكرينات (الرافعات) الجسرية ومحطة الكهرباء واللنشات القاطرة المساعدة للسفن بإجمالي خسائر تقدر بنحو 313 مليون دولار.

واعتبر البيان تدمير الموانئ اليمنية انتهاكا صارخا لمبادئ وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومنها اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولات الملحقة بها التي تجرم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها كالموانئ والمنشآت الاقتصادية باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها.