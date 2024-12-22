محمود سكر.. قتل جيش الاحتلال عائلته بأكملها وتركه وحيدا (فيديو)

مأساة يعيشها الشاب الفلسطيني محمود سكّر، بعدما فقد جميع أفراد عائلته المكونة من 17 شخصًا بقصف إسرائيلي استهدف منزلهم وسط قطاع غزة، حيث صار الآن يعيش وحيدًا داخل خيمة نزوح في منطقة الزوايدة، واضعا شهادات وفاة أقاربه أمام عينيه طول الوقت يفكر في ذكرياته معهم.

وقد روى سكّر للجزيرة مباشر تفاصيل استهداف منزلهم، قائلا: “في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهدوا أهلي لما قصفت دارنا، وقبلها بساعات طلعت من الدار وجاني اتصال بيقولي داركم اتقصفت ومصدقتش، وطلعت على مستشفى الشفاء لقيت كل أهلي مستشهدين. 17 فردا من عيلتي”.

وتابع بصوت حزين: “أنا الناجي الوحيد من عيلتي، ونازح لحالي في الزوايدة، وما ليش حد”.

واسترجع محمود ذكرياته مع شقيقه التوأم الذي استشهد في ذات الواقعة، موضحًا: “كان لي أخ توأم كنا بنعمل كل حاجة مع بعض، وكان نفسه نعمل حفلة، لكنه راح لربنا، وأنا من دونه ولا شيء. هو السند”.

وعن سبب وضعه شهادات وفاة أفراد عائلته أمامه بالخيمة، قال: “كل دقيقة بتذكرهم على بالي، وبفضل قاعد على الفرشة أتذكر فيهم ومش بنساهم أبدا. أبوي وأمي وأخواتي وأولاد عمي، من غيرهم مفيش حياة”.

وتمنى محمود أن تنتهي الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة كي تتوقف آلة القتل الإسرائيلية التي محت عائلات بأكملها، وقال: “بتمنى يوقفوا الحرب كفاية ما ظلش حد وما ظلش حياة من غيرهم”.

وتُعدّ إبادة العائلات من أبرز مظاهر الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث مسحت آلاف العائلات من السجل المدني الفلسطيني بفعل المجازر الإسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 14 شهرا.