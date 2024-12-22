مسيّرة إسرائيلية تلقي قنابل على مدرسة تأوي نازحين وسط غزة (فيديو)
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22/12/2024
استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الأحد، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تأوي نازحين بالمخيم الجديد شمالي النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن قوات الاحتلال ألقت عبر المسيرات قنابل في ساحة مدرسة للأونروا تأوي مئات النازحين، مشيرًا إلى أن النازحين بالمدرسة بسرعة إخلائهم بسبب القصف المستمر.
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وأدى الاستهداف إلى استشهاد مواطنين وإصابة نحو 16 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى العودة، حسب مشاهد خاصة بقناة الجزيرة مباشر.
واخترقت الطائرات الحربية، صباح الأحد، حاجز الصوت في أجواء مخيم النصيرات.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة ليصل إلى 45 ألفًا و259 فلسطينيًا، وإصابة أكثر من 107 آلاف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
المصدر : الجزيرة مباشر