من أكثر الأماكن ازدحاما إلى “مدينة الأشباح”.. تقرير إسرائيلي يكشف ما فعله الاحتلال في جباليا
تدمير 70% من مباني المخيم
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال دمر بالكامل نحو 70% من المنازل والمباني في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وشبَّهت الصحيفة المخيم بـ”مدينة الأشباح”، بعد أن كان حتى الحرب أحد أكثر الأماكن ازدحاما في العالم.
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اجتياح للمرة الثالثة
وقال محلل الشؤون العسكرية بالصحيفة عاموس هرئيل إن الجيش دمر نحو 70% من المباني في مخيم جباليا بالكامل، خلال عمليته العسكرية التي بدأت هناك في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتلك هي المرة الثالثة التي يجتاح فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا، وكانت الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2023، والثانية في مايو/أيار الماضي، وفق المصدر ذاته.
وتابع هرئيل خلال زيارة قصيرة للمخيم “كان من الممكن رؤية أنه حتى المباني القليلة المتبقية، لحقت بها أضرار ملحوظة”.
435 ألف وحدة سكنية مدمرة كليًّا أو جزئيًّا
وحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن إحصاءات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع غزة حتى يوم الخميس الماضي.
- 213 مقرًّا حكوميًّا دمرها الاحتلال.
- 133 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال كليًّا.
- 351 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال جزئيًّا.
- 821 مسجدًا دمرها الاحتلال كليًّا.
- 157 مسجدًا دمرها الاحتلال بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم.
- 3 كنائس استهدفها الاحتلال ودمرها.
- 19 مقبرة دمرها الاحتلال كليًّا وجزئيًّا من أصل 60 مقبرة.
- 161 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليًّا.
- 82 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال غير صالحة للسكن.
- 194 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئيًّا.
- 162 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.
- 206 مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.
- 3130 كيلومترًا من أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال.