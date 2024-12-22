من أكثر الأماكن ازدحاما إلى “مدينة الأشباح”.. تقرير إسرائيلي يكشف ما فعله الاحتلال في جباليا

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال دمر بالكامل نحو 70% من المنازل والمباني في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وشبَّهت الصحيفة المخيم بـ”مدينة الأشباح”، بعد أن كان حتى الحرب أحد أكثر الأماكن ازدحاما في العالم.

اجتياح للمرة الثالثة

وقال محلل الشؤون العسكرية بالصحيفة عاموس هرئيل إن الجيش دمر نحو 70% من المباني في مخيم جباليا بالكامل، خلال عمليته العسكرية التي بدأت هناك في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتلك هي المرة الثالثة التي يجتاح فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا، وكانت الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2023، والثانية في مايو/أيار الماضي، وفق المصدر ذاته.

وتابع هرئيل خلال زيارة قصيرة للمخيم “كان من الممكن رؤية أنه حتى المباني القليلة المتبقية، لحقت بها أضرار ملحوظة”.

435 ألف وحدة سكنية مدمرة كليًّا أو جزئيًّا

وحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن إحصاءات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع غزة حتى يوم الخميس الماضي.