نهاد عوض يكشف للجزيرة مباشر تفاصيل دعوى مرفوعة ضد الإدارة الأمريكية (فيديو)

قال نهاد عوض، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، للجزيرة مباشر إن منظمته تقاضي الإدارة الأمريكية بتهمة التخلي عن المواطنين الأمريكيين ذوي الأصول الفلسطينية والمقيمين بشكل دائم في الولايات المتحدة وأسرهم وتجاهل إجلائهم من قطاع غزة، أسوة بما فعلت مع الأمريكيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو جنسيات أخرى غير الفلسطينية.

وقال عوض إنه أقام الدعوى بالتعاون مع المحامية ماريا كاري، نيابة عن أسر الأمريكيين ذوي الأصول الفلسطينية والمقيمين بشكل دائم في الولايات المتحدة العالقين في قطاع غزة.

وقال عوض في مقابلة مع الجزيرة مباشر إن الدعوى تتهم وزارة الخارجية الأمريكية بالإخفاق في إجلاء مواطنين أمريكيين ومقيمين دائمين في الولايات المتحدة وأسرهم في قطاع غزة وإنقاذهم من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أكثر من 14 شهرًا.

هدف الدعوى

وأوضح أن الهدف من الدعوى هو “محاسبة الإدارة الأمريكية وأركانها الذين يُعَدون مسؤولين عن ضرورة إنهاء الحرب أو حتى الدفاع عن الفلسطينيين الأمريكيين وذويهم أو المقيمين بشكل دائم في الولايات المتحدة وحمايتهم”.

وأضاف عوض أن الإدارة الأمريكية “أولت اهتمامًا أكبر بالمواطنين الأمريكيين الإسرائيليين في عمليات الإجلاء والإنقاذ وإخراجهم من الأراضي المحتلة إلى الولايات المتحدة، بينما تجاهلت الأمريكيين ذوي الأصول الفلسطينية والمقيمين بشكل دائم في الولايات المتحدة وذويهم الذين يعيشون في غزة رغم نداءاتهم واستغاثاتهم المستمرة للحكومة الأمريكية”.

وأوضح عوض أن الدعوى المرفوعة ضد الإدارة الأمريكية تتهم على وجه التحديد وزير الدفاع ووزير الخارجية الأمريكيَّين والرئيس جو بايدن بالتخلي عن الفلسطينيين ذوي الأصول الأمريكية والمقيمين بشكل دائم في الولايات المتحدة وذويهم العالقين في قطاع غزة.

وتطالب الدعوى القضاء الأمريكي بـ”إرغام الحكومة الأمريكية على الشروع في عمليات الإنقاذ وإجلاء الفلسطينيين الأمريكيين من غزة”.