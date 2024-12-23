آلية إسرائيلية تضع “صندوق متفجرات” قرب مستشفى كمال عدوان (فيديو)

نشر مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، اليوم الاثنين، عبر حسابه على منصة إنستغرام، مقطعا مصورا لآلية إسرائيلية تضع صندوقا خشبيا كبيرا، قال إنه محمَّل بالمتفجرات، أمام إحدى بوابات المستشفى في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وكتب جيش الاحتلال الإسرائيلي على الصندوق باللغة الإنجليزية كلمة “خطر”، كما رسم على أحد جوانبه إشارة الخطر (مثلث بداخله علامة تعجب)، وفق ما ظهر في الفيديو.

Dr. Hussam Abu Safiya shares footage showing Israeli army's automated mechanisms ("robots") placing explosives at the gates of Kamal Adwan Hospital in northern Gaza. The hospital has been under complete siege for 3 days, facing direct fire, with injured patients, their… pic.twitter.com/gVgWtSr17X — Gaza Notifications (@gazanotice) December 23, 2024

وأرفق أبو صفية الفيديو بمنشور قال فيه “آليات الاحتلال الآلية (روبوتات) تقوم بوضع صناديق متفجرات على بوابات مستشفى كمال عدوان”.

وأظهر مقطع الفيديو أن صندوق المتفجرات لا يبعد إلا أمتارا قليلة أيضا عن أحد مباني المستشفى.

وفي وقت سابق، قال أبو صفية وشهود عيان إن جيش الاحتلال نسف مباني سكنية بمحيط المستشفى باستخدام الروبوتات المتفجرة.

وصباح الاثنين، قال أبو صفية في بيان إن المستشفى يواجه تهديدا يوميا بالقصف المستمر بهدف القتل والتهجير القسري، واصفا هذه الحالة بأنها خطيرة ومرعبة.

وتعرَّض مستشفى كمال عدوان ومحيطه لاستهداف إسرائيلي بالقذائف والنيران، تارة بآليات الجيش وتارة أخرى بنيران مسيَّراته، إلى جانب فرض حصار مشدَّد عليه.