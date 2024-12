آلية إسرائيلية تضع “صندوق متفجرات” قرب مستشفى كمال عدوان (فيديو)

نشر مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، اليوم الاثنين، عبر حسابه على منصة إنستغرام، مقطعا مصورا لآلية إسرائيلية تضع صندوقا خشبيا كبيرا، قال إنه محمَّل بالمتفجرات، أمام إحدى بوابات المستشفى في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وكتب جيش الاحتلال الإسرائيلي على الصندوق باللغة الإنجليزية كلمة “خطر”، كما رسم على أحد جوانبه إشارة الخطر (مثلث بداخله علامة تعجب)، وفق ما ظهر في الفيديو.

Dr. Hussam Abu Safiya shares footage showing Israeli army's automated mechanisms ("robots") placing explosives at the gates of Kamal Adwan Hospital in northern Gaza.

The hospital has been under complete siege for 3 days, facing direct fire, with injured patients, their… pic.twitter.com/gVgWtSr17X

— Gaza Notifications (@gazanotice) December 23, 2024