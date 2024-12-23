أبو عبيدة: الاحتلال يخفي خسائره الحقيقية ومصير بعض أسراه مرهون بتقدم جيشه

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده “المزرية” شمالي قطاع غزة حفاظا على صورة جيشه.

وأكد أبو عبيدة في سلسلة تغريدات بقناته على تلغرام، اليوم الاثنين، أن “مصير بعض أسرى العدو مرهون بتقدم جيش الاحتلال لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان”.

وذكر أن “الإبادة والتطهير العرقي في شمال القطاع يستهدف المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح ومخازي الجيش الصهيوني”.

وقال أبو عبيدة إن بطولات مقاتلي القسام و”أداءهم الميداني في شمال القطاع هو نموذج ملهم لكل أحرار العالم”.

ميدانيا، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الاثنين، تنفيذ سلسلة من العمليات ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمالي ووسط قطاع غزة. وفيما يلي سرد للعمليات:

في عملية أمنية معقدة.. طعن وقتل 3 جنود كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة من جيش الاحتلال، ومن ثم اقتحم مقاتلو القسام المنزل وأجهزوا على كل أفراد القوة من مسافة صفر، واغتنموا أسلحتهم وأخرجوا عددا من المواطنين الذين احتجزهم الاحتلال داخل المنزل في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

استهداف ناقلة جند “ريبوت” ودبابة “ميركافا” بقذائف “الياسين 105” وإسقاط طائرة مسيَّرة من نوع “كواد كابتر” في منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

تدمير دبابة من نوع “ميركافا” بعبوة أرضية ذاتية التفجير في منطقة المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

استهداف قوة تحصنت داخل منزل بقذيفة مضادة للأفراد قرب مفترق التوام شمال مدينة غزة.

قصف تجمُّع للقوات المتوغلة في منطقة التوام شمال مدينة غزة بقذائف الهاون.

استهداف دبابة بعبوة “شواظ” في منطقة التوام شمال مدينة غزة.

استهداف قوة تحصنت داخل منزل بقذيفة “تي بي جي” قرب مفترق “أبو شرخ” غرب جباليا البلد شمالي القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 3 من جنوده في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الرسمية أنهم قُتلوا إثر تفجير عبوة ناسفة.

وبذلك يرتفع عدد من أعلن جيش الاحتلال رسميا مقتلهم من ضباطه وجنوده في لبنان وقطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 821 عسكريا.