أول تعليق من رئيس بنما بعد تهديد ترامب بالسيطرة على القناة

في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن خططه لاستعادة السيطرة على قناة بنما، أكد رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، أن القناة ستظل تحت سيادة بلاده.

وفي مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأحد، رفض مولينو، الذي تولى الرئاسة هذا العام بعد حملة انتخابية ركزت على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، تصريحات ترامب التي أشار فيها إلى إمكانية استعادة الولايات المتحدة للممر المائي الاستراتيجي.

“مزاعم غير دقيقة”

وفند الرئيس البنمي أيضًا شكاوى ترامب المتعلقة برسوم المرور المفروضة على السفن الأمريكية، واعتبرها مزاعم غير دقيقة. وقال مولينو “بصفتي رئيسًا، أؤكد بوضوح أن كل متر مربع من قناة بنما والمنطقة المحيطة بها ملك لبنما وسيظل كذلك”.

وأضاف “سيادة واستقلال بلادنا غير قابلين للتفاوض”، مشددًا على أهمية القناة في تاريخ بنما، ومؤكدًا أن الشعب البنمي يعتبرها جزءًا لا يتجزأ من هويته الوطنية.

ممر استراتيجي يربط العالم

وقناة بنما هي ممر مائي استراتيجي يبلغ طوله حوالي 82 كيلومترًا، يربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. وتُعتبر القناة أحد أهم الإنجازات الهندسية في التاريخ الحديث، كما تمثل شريانًا حيويًا للتجارة الدولية، حيث تختصر آلاف الكيلومترات من الرحلات البحرية حول قارة أمريكا الجنوبية.

وتعد القناة نقطة عبور رئيسية لنقل السلع بين آسيا وأمريكا وأوروبا، حيث تمر عبرها حوالي 14 ألف سفينة سنويًا، بما يشمل النفط، والحبوب، والبضائع الاستهلاكية. وتوفر القناة فوائد اقتصادية كبيرة للدول التي تعتمد على التجارة البحرية، وتمنح بنما إيرادات مالية كبيرة بفضل الرسوم التي تُفرض على السفن العابرة.